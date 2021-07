»Škandal« ali »nepopolna družinska fotografija«?

Kako so o obisku Evropske komisije poročali tuji in kako domači mediji

Kako so slovenski mediji poročevalsko pokrili dogajanje ob prvem dnevu predsedovanja Svetu EU z obiskom Evropske komisije v Sloveniji, čemu so namenili pozornost in kakšne naslovne poudarke so izbrali?

Na splošno bi dejali, da s pričakovano togostjo in zadržanostjo, ki je ne moremo upravičiti s potencialnimi in realnimi pritiski na njih, kajti bolj kot ne že leta spremljamo podobno naslovno naracijo. Zadostuje, da preletimo nekaj naslovja ključnih domačih medijev ob obisku in takoj bomo zaznali rezerviranost in mlačnost v opisih, nekakšno bojazljivost in previdnost.

O nepopolnih družinskih fotografijah

RTV Slovenija v osrednjem zapisu na MMC RTV Slovenija izpostavlja citata Janše in Ursule von der Leyen (J. Janša: Evropska unija je del rešitve. U. Von der Leyen: Smo na točki preobrata za EU). POP TV in 24ur.com sta se odločila za poudarek o bojkotu podpredsednika Evropske komisije (Janša s fotografijo nad SD in pravosodje, Timmermans protestno izpustil fotografiranje). Časnik Delo je ponudil precej bizaren poudarek na isto temo, skrajno blagozvočen in s pridihom ironije (Nepopolna družinska fotografija z Brda pri Kranju).

Delo o nepopolni družini na fotografiji, Frankfurter Allgemeine Zeitung o začetku predsedovanja s škandalom

Časnik Večer je na koncu svojo izbiro oblikoval v nevtralen namig o »napetostih« (Slovenija predseduje Svetu Evropske unije: Že prvi dan, na Brdu, napetosti). Dnevnik pa je fasciniralo, kaj predsednica Evropske komisije svetuje Janši (Ne)diplomatski nasveti von der Leynove Janši, kako ustvariti zaupanje). Provladni Siol je bil za trenutek celo posredno kritičen, naslonil se je na pričakovanje predsednice glede imenovanja evropskih tožilcev in ga kontrastiral z Janševo obljubo (Von der Leynova: Čas je, da Slovenija imenuje tožilca, Janša: postopek lahko končamo do jeseni).

Poudarki, ki jih domači mediji ne uporabljajo

Poskusimo s hitro primerjalno analizo med domačimi in tujimi mediji glede poročil ob omenjenem obisku na 1. julij 2021. Bistveno večjo zadržanost slovenskega novinarstva lahko deloma res razložimo z različnimi javnostmi, ki jih naslavljajo prvi in drugi: slednji morajo v svoja poročila vpeljati več pojasnjevanja, kdo je v Sloveniji na oblasti, kakšnim političnim stališčem sledi in tudi, zakaj so ta problematična.

Toda težava bolj ali manj ostaja ista, kajti kot sem že večkrat pokazal, naši osrednji mediji v prevladujočem smislu, razen z redkimi izjemami, slovenske situacije v naslovju nikoli niti poprej niso opisovali s poudarki, ki jih najdemo v tujih medijih: da npr. Slovenijo vodi »mini-Orban«, »maršal Twito«, problematičen posnemovalec Donalda Trumpa, populist in nacionalist, avtoritarec s prav takšno tendenco oblasti, pa tudi ne, da se Slovenija orbanizira, da Evropsko unijo skrbi razvoj demokracije v naši državi in spoštovanje vladavine prava.

Na koncu pa tudi ne, da se je na prvi dan slovenskega predsedovanja zgodil »škandal«, saj je na skupinskem fotografiranju na Brdu pri Kranju manjkal podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans – iz protesta, ker naj bi Janša na skupnem sestanku zmagovalno kazal fotografijo piknika izpred nekaj let, s čimer je želel propagandistično hkrati kompromitirati Socialne demokrate in domače sodnike.

Slovenski mediji so »škandal« opazili šele, ko so prebirali nemške in avstrijske medije in jih nato zgolj citirali, kajti prav ti so dogajanje označili za škandalozno. Se res ne more zgoditi, da bi ga sredi Slovenije naši novinarji opazili prvi in označili za kaj več kot zgolj »nepopolno družinsko fotografijo«?

O avtoritarnem novem Orbanu, škandalu in zaskrbljenosti nad Slovenijo

Poglejmo si sedaj nekaj naslovja o obisku v tujih medijih na spletu:

Slovenia’s Janez Jansa takes over EU presidency amid fears for rule of law

EU conservatives under fire over soft line on Slovenian PM

Slovenia’s ‘Marshal Tweeto’ takes on EU presidency

Senior EU figure refuses to be photographed with rightwing Slovenia PM

Slovenia’s EU presidency gets off to rocky start

Neues Sorgenkind übernimmt EU-Vorsitz

Der Möchtegern-Orbán

Der Donald Trump von Slowenien übernimmt

Auftakt mit Eklat

Sloweniens EU-Ratsvorsitz startet mit Eklat

Jansa sorgt bei EU-Kommissionsbesuch für Eklat

Concerns over rule of law as Slovenia takes over EU presidency

A call for vigilance as Slovenia’s EU presidency begins

Janez Jansa, il “mini-Trump” a capo dell’Europa: si apre il semestre del premier sloveno, timori a Bruxelles

Slovénie : un “maréchal Twitto” aux commandes de l’Europe pour six mois

Ue, la presidenza passa alla Slovenia. Ecco chi è Jansa, trumpiano e fan di Orban

UE se prepara para presidência eslovena controversa

Il Maresciallo Twitto alla presidenza dell’Ue

Union européenne: tensions intenses entre la Slovénie et la Commission

La Slovénie prend les rênes de l’UE sur fond d’accusations de dérives autoritaires

La Slovénie en pleine “orbanisation” prend la tête de l’Union européenne

Autocratische Sloveense premier nieuwe voorzitter EU

Slovenia in full “orbanization” takes the head of the European Union

Janša sorgt für Eklat zu Beginn des EU-Vorsitzes

Jansa, un tuitero compulsivo aspirante a autócrata en Eslovenia, al frente de la UE

Le Premier ministre populiste slovène Janez Jansa à la présidence tournante de l’UE

Janša prvog dana slovenskog predsjedanja Unijom izazvao skandal, potpredsjednik EK zgrožen: ‘Neprihvatljivo!‘

Janša već izazvao skandal. A tek im je prvi dan na čelu EU

Janša prvog dana predsjedanja izazvao skandal

Slovenija preuzima predsjedanje EU-om. U isto vrijeme jača zabrinutost postaje li Janša novi Orban

Kraj „małego Orbana” na czele UE. Słowenia chce „szerzyć praworządność oraz unijne wartości”

Slovenačko predsedavanje EU u senci zabrinutosti zbog Janše

Brussel bibbert: de populistische Sloveense premier Janša is vanaf vandaag EU-voorzitter. Gaat dat wel goed?

”Europas Trump” overtager tøjlerne: EU’s næste formand er på farlig hjemlig kurs

Une Slovénie en pleine dérive autoritaire à la tête de l’union européenne

Kaj lahko opazimo? Izrazito jasnejše in odločne poudarke, ki vključujejo tudi vrednostno opredelitev; ker ne prihajajo zgolj iz ozkega spektra tujih medijev, tudi ne s čisto določeno politično opredelitvijo, ni mogoče trditi, da so značilni le za njihov manjši ali celo manj pomemben del. Nasprotno, uporabljajo jih ključni mediji, ki sem jih naštel zgoraj: Politico, The Guardian, Euronews, Financial Times, Süddeutsche Zeitung, ORF, FAZ, Deutsche Welle, Le Soir, Jutarnji…

Ne le naslovje, tudi vsebina

Če so omenjeni mediji nakazali zaskrbljenost in so do slovenske vlade skeptični že v naslovju, so še bolj po vsebini prispevkov; skoraj vsi med njimi opozarjajo na nevarno avtoritarno pot, ki jo je izbrala Slovenija pod Janšo, koketiranje z Orbanom, slovensko podporo njegovi homofobni zakonodaji, pritiske na medije in tožilstvo, nevarno erozijo demokracije.

MMC RTV Slovenija s citatom premierja, ORF o problematičnem otroku na čelu Sveta EU

Obenem gre za izključno poročevalna besedila, kjer je sporočilnost zožena na poimenovalno-informativno funkcijo, s čimer je dopuščene manj novinarske »svobode« pri izražanju. Če so slovenski vladi nenaklonjeni in zaskrbljeni že v poročilih, kako so šele v svojih komentarjih, glosah in kolumnah?

Pomembno je vedeti, da razkorak med domačimi in tujimi mediji ni nov. Kot sem že večkrat poudaril, slovenski raje ne govorijo o skrajno desni vladi, ampak le desni, ne artikulirajo splošne percepcije o njej kot problematično nacionalistične, populistične in avtoritarne, denimo ne omenjajo njenih neonacističnih povezav – o tem pišejo le sporadično in neznačilno, medtem ko je v seštevku sporočilnost tujega tiska, kot smo videli, na tej točki zelo enoznačna.

Težko bi dejali, da razkorak v naslovju ustvarja kakšna posebna razlika v novinarskih pristopih, kvaliteti ali tabloidnosti medijev. Bolj se zdi, da smo znova pri posebnostih anemičnega in avtokastriranega domačega novinarstva.

