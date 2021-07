Novela zakona o vodah ne omogoča večje poplavne varnosti

Trditev ministrstva za okolje in prostor ne drži. Z gradnjo objektov na vodnih in priobalnih zemljiščih se bo povečala potreba po protipoplavni regulaciji voda, meni geologinja Barbara Čenčur Curk.

© Boško Čušin

Ministrstvo za okolje in prostor je 17. junija v sporočilu za javnost zatrdilo, da bo novi zakon o vodah poleg dodatne zaščite pitne vode in priobalnih zemljišč omogočal tudi večjo poplavno varnost.

Novela zakona o vodah širi možnosti gradnje na vodnih in priobalnih zemljiščih ter na območju presihajočih jezer. Med objekte, s katerimi se lahko tja poseže, novela uvršča enostavne objekte in objekte v javni rabi.

Novela bo po mnenju geologinje Barbare Čenčur Curk omogočila množično umestitev zasebnih objektov na vodna in priobalna zemljišča, s čimer se bo povečala možnost za privatizacijo dostopa do vode. Z gradnjo na vodnih in priobalnih območjih pa se bo povečalo tudi tveganje za onesnaževanje površinskih in podzemnih voda.

Poplavna varnost bi se zmanjšala, saj bi se zmanjšale naravne poplavne površine, ki so blažilci poplav. Z gradnjo novih objektov na teh območjih pa bi se povečala njihova izpostavljenost poplavam.

