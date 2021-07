FOTO + VIDEO: Protest za prihodnost Slovenije in provokacija »rumenih jopičev«

Petkov protest kot nadgradnja vizije prihodnosti Slovenije. Med udeležence so se pomešali tudi v »novinarje« zakamuflirani t.i. »rumenih jopiči«.

Včeraj je na Trgu republike potekal shod petkovih protestnikov, tokrat v znamenju druge Protestne ljudske skupščine, ki je namenjena krepitvi zavezništva civilne družbe, nadgradnji vizije prihodnosti Slovenije in skupni zasnovi konkretnih prihajajočih akcij. Za provokacijo pa so tudi tokrat poskrbeli t.i. "rumeni jopiči", zakamufliranih v "novinarje" bloga NTA Aleša Ernecla (več v priloženih videoposnetkih).

Protesti združujejo pripadnike različnih družbenih sfer, od akademikov, organizacij civilne družbe, sindikatov, kulturnikov ter angažiranih posameznic in posameznikov. Namen skupščine je bil tako po navedbah Protestne ljudske skupščine povezati omenjene sfere z namenom oblikovanja konkretnih bojev. Pri tem se bodo osredotočili na po njihovi oceni trenutno najbolj aktualne tematike, med katere med drugim sodijo referendum za vodo, javno zdravstvo, sprememba volilnega sistema, zakon o tujcih, prihodnost in krepitev protestniškega gibanja ter uničevanje medijskega prostora, so v sporočilu za javnost zapisali v Protestni ljudski skupščini, ki se je v preteklem letu oblikovala ob robu petkovih protestov.

Provokacija t.i. rumenih jopičev zakamufliranih v "novinarje" bloga NTA

Protestnice in protestniki so se tako na protestu razdelili v različne interesne skupine, kjer so v obliki moderirane razprave oblikovali konkretne pobude za naslavljanje izpostavljenih problemov.

Protestno ljudsko skupščino so sicer prvič organizirali julija lani kot "odziv na načrtno rušenje osnovnih temeljev demokratične ureditve s strani političnih elit ter onemogočanje neposrednega izražanja volje ljudstva," so še navedli v sporočilu za javnost.

Kot so še sporočili, so takrat "na podlagi izzivov današnjega časa oblikovali priporočila, zahteve in pobude." Zbrali so jih v knjižici Smernice Protestne ljudske skupščine. "Smernice temeljijo na ključnih vrednotah za vključujočo in progresivno družbo, ki so demokratičnost, enakost, enakopravnost, transparentnost, solidarnost, socialna in okoljska pravičnost ter spoštovanje temeljnih človekovih pravic in vladavine prava," so zapisali v knjižici.

Po podatkih očividcev so se desni skrajneži, t.i. rumeni jopiči (neonacisti), zakamuflirali v novinarje in provocirali udeležence protesta.

Zbrane smernice se osredotočajo na različna tematska področja in med drugim obravnavajo delavske in socialne pravice, gospodarstvo, okolje in podnebje, medijsko svobodo in sovražni govor, kulturo, izobraževanje, zdravstvo ter demokracijo in vladavino prava.

Ker so morali prejšnji teden ob začetku alternativne proslave ob dnevu državnosti proti pripadnikom t.i. rumenih jopičev (neonacistov) posredovati tudi policisti, so v Protestni ljudski skupščini tokrat še pred začetkom petkovih protestov pozvali policijo, da poskrbi za varnost vseh protestnic in protestnikov.

