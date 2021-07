Rusija tekmuje z ZDA za snemanje filma v vesolju

Na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) bodo namreč 5. oktobra izstrelili igralko Julio Peresild in režiserja Klima Šipenka

Šestdeset let po tem, ko je Sovjetska zveza kot prva poslala v vesolje človeka in s tem dobila eno pomembnih bitk hladne vojne, Rusija ponovno tekmuje z ZDA. Na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) bodo namreč 5. oktobra izstrelili igralko Julio Peresild in režiserja Klima Šipenka, da bi tam pred Američani posneli prvi film v zemljini orbiti.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, bodo Rusi, če bo šlo vse po načrtih, prehiteli zvezdnika serije Misija nemogoče Toma Cruisa in hollywoodskega režiserja Douga Limana, ki sta kot prva naznanila projekt v sodelovanju z ameriško vesoljsko agencijo Nasa in podjetjem Space X milijarderja Elona Muska.

"Resnično si želim, da ne bi bili le prvi, ampak tudi najboljši," je dejala ena najbolj priznanih ruskih igralk, 36-letna Julia Peresild. Njo in režiserja naj bi za snemanje filma z delovnim naslovom The Call v vesolje poslali s kozmodroma Bajkonur v Kazahstanu. Film so sicer naznanili septembra, štiri mesece po hollywoodskem projektu.

O The Call je znanega bolj malo, ruski mediji pa naj bi po navedbah AFP razkrili, da bo v filmu zdravnica, ki jo bodo na ISS poslali na nujno potrebno reševanje kozmonavta. Tudi proračun filma je neznanka, ni pa skrivnost, da je potovanje v vesolje draga naložba: sedež na raketi sojuz do ISS ponavadi stane Naso več deset milijonov dolarjev.

Julia Peresild se od maja intenzivno pripravlja v pripravljalnem centru za kozmonavte, poimenovanem po prvem človeku v vesolju, Juriju Gagarinu. Za AFP je povedala, da je že osvojila trening centrifuge, prav tako pa jo bodo naučili, kako preživeti v sovražnem okolju, ko bo 17. oktobra v kapsuli sojuz padla nazaj na Zemljo.

Sicer je dejala, da za razliko od drugih sovjetskih otrok sama nikoli ni sanjala o potovanju v vesolje. Priznala je, da jo je oblil občutek strahu, ko so jo izbrali med 3000 kandidati za film. "Nisem superjunakinja," je dejala.

Majhno prizorišče za snemanje na ISS bo težavno za delo, predvsem za režiserja, ki bo poskrbel tudi za snemanje, osvetljavo, zvok in masko.

V filmski špici naj bi bil med velikimi imeni omenjeni generalni direktor ruske televizije Channel One Konstantin Ernst, ki je pomagal pri nekaterih najpomembnejših trenutkih v karieri Vladimirja Putina in tako režiral vojaške parade, inavguracije ter otvoritveno slovesnost na olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014.

Omenjen bo tudi vodilni ruske vesoljske agencije Roscosmos Dmitrij Rogozin, ki sicer ni znan po delu v filmski industriji, ampak po vodenju agencije, ki je deležna kritik stagnacije in korupcije, ter po sporih z Muskom na Twitterju.

