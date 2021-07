Marine Le Pen brez protikandidata že četrtič potrjena za vodjo francoske skrajne desnice

Prejela je kar 98,35 odstotka glasov

Francoska populistka Marine Le Pen je bila danes pričakovano znova, že četrtič, potrjena na položaj vodje skrajno desne opozicijske stranke Nacionalni zbor (RN). Kot so sporočili na kongresu stranke v mestu Perpignan na jugu Francije, je prejela 98,35 odstotka glasov.

Izid je pričakovan, saj Le Pen, ki stranko vodi že desetletje, ni imela protikandidata. Volitve so potekale po pošti in preko spleta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

52-letna Le Pen medtem že načrtuje ponovno, svojo tretjo kandidaturo na predsedniških volitvah, ki bodo v Franciji potekale čez devet mesecev. Na njih bo njen glavni nasprotnik po vsej verjetnosti sedanji predsednik Emmanuel Macron, proti kateremu je enkrat ‒ na predsedniških volitvah leta 2017 ‒ že morala priznati poraz.

Na nedavnih regionalnih volitvah v Franciji, ki so bile pomemben pokazatelj političnega razpoloženja med francoskimi državljani pred spopadom za Elizejsko palačo, je sicer Nacionalni zbor, nekdaj znan kot Nacionalna fronta, utrpel hud poraz.

Kandidata stranke Thierryja Marianija je namreč v regiji Provansa-Alpe-Azurna obala v drugem krogu volitev pred tednom dni prepričljivo premagal kandidat Republikancev Renaud Muselier.

Le Pen je sicer krivdo za to, da jim ni uspelo prvič osvojiti zmage v kateri od francoskih regij in tako pomembno okrepiti pozicijo pred predsedniškimi volitvami, pripisala zelo nizki volilni udeležbi. Hud poraz je na volitvah doživela tudi Macronova stranka, medtem ko so velik uspeh zabeležili predvsem Republikanci.

Danes je v govoru pred več sto privrženci v Perpignanu zatrdila, da je cilj, za katerega se bodo zdaj borili, "zmaga na predsedniških volitvah".

"Francoze moramo prepričati, kako pomemben je ta datum, ki ga nikakor ne smejo zamuditi," je poudarila. Napovedala je, da se s septembrom podaja v predvolilno kampanjo in bo zato vodenje stranke začasno prepustila svojemu prvemu namestniku, 25-letnemu Jordanu Bardelli, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pravi, da želi biti kandidatka, ki bo nagovarjala vse državljane in presegala strankarske delitve. "Ne vračamo se nazaj k Nacionalni fronti," je zatrdila in napovedala vztrajanje pri deradikalizaciji stranke, saj bodo le tako po njenem "dosegli več volivcev".

Če bo zmagala, je med drugim napovedala izvedbo referenduma na temo priseljevanja.

