V Hollywoodu prihodnje leto nove filmske nagrade

World Movie Awards bodo namenjene najboljšim mednarodnim produkcijam, ki niso posnete v angleškem jeziku

Nomadland

V Hollywoodu uvajajo nove nagrade za filme, ki niso posneti v angleškem jeziku. Kot so v sporočili iz združenja filmskih kritikov (Critics Choice Association - CCA), bodo od leta 2022 World Movie Awards namenjene najboljšim mednarodnim produkcijam, ki niso posnete v angleškem jeziku, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Kot so še sporočili iz združenja, je ideja o nagradah zorela več let. "Čas je, da počastimo najboljše filmske produkcije, ki so nastale izven Hollywooda," je dejal predsednik CCA Joey Berlin.

Združenje kritikov je bilo v sporočilu za javnost tudi kritično do Združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu - HEPA, ki podeljuje zlate globuse. HEPA povezuje skoraj 100 novinarjev in filmskih kritikov, ki že vrsto let delujejo v Hollywoodu. V zadnjih mesecih je bilo združenje deležno ostrih kritik zaradi pomanjkanja raznolikosti in nepreglednih meril za članstvo.

Po besedah Joeyja Berlina številni novinarji, ki pišejo za tuje filmske publikacije, v združenju HFPA niso bili dobrodošli. V združenje CCA pa so sedaj dodatno sprejeli več deset novinarjev, da pomagajo pomagajo določiti usmeritev World Movie Awards. CCA je sicer s skoraj 500 člani največje združenje filmskih in televizijskih kritikov v ZDA in Kanadi.

Marca je združenje že 26. podelilo nagrade po izboru filmskih kritikov (Critics Choice Awards). Dežela nomadov v režiji Chloe Zhao, ki je slavila tudi na oskarjih - film je zmagal v kategorijah za najboljši film, najboljšo režijo in glavno žensko vlogo, ki jo je odigrala Frances McDormand-, je pobrala skupaj kar štiri nagrade, med njimi prav tako za najboljši film.

