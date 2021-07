V trgovinah odslej ni več omejitev števila kupcev

Sproščajo se tudi omejitve v gostinskih lokalih in na področju kulture

Število kupcev v trgovinah odslej ni več omejeno

© Nickolay Romensky / WikiCommons

Ker se epidemiološka situacija v Sloveniji umirja, je vlada še dodatno sprostila opravljanje dejavnosti. V trgovinah odslej ni več omejitev števila kupcev, igralnice lahko delujejo v celoti, na kongresih so lahko zasedena vsa sedišča, sproščajo se omejitve v gostinskih lokalih in na področju kulture.

V poslovnih prostorih oz. trgovski centrih od danes ni več treba zagotavljati 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko, v gostinskih lokalih se odpravlja obveznost zagotavljanja trimetrske razdalje med mizami, prav tako ni več potrebno nošenje mask v notranjosti.

Z novim odlokom, ki velja do 11. julija, razpoložljiva igralna mesta niso več omejena, prav tako se pri opravljanju kongresne dejavnosti lahko zasedejo vsa razpoložljiva sedišča.

Obratovalni čas nočnih klubov in diskotek je medtem še vedno omejen od 5. ure zjutraj do polnoči.

Zaposleni v dejavnosti storitve higienske nege (npr. frizerski saloni, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura), nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, storitve strokovnega oz. poslovnega izobraževanja in usposabljanja (npr. inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice), igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo, sejemske in kongresne dejavnosti, gostinske dejavnosti, nastanitvenih storitvah ter storitvah nočnih klubov in diskotek morajo imeti še vedno tedensko testiranje s hitrimi antigenskimi testi ali testi PCR.

V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v nočnih klubih in diskotekah ter v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost ali gostinska dejavnost, so lahko samo potrošniki, ki imajo dokazilo o negativnem testu PCR ali hitrem antigenskem testu, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Gostinci morajo še naprej zagotavljati razkuževanje rok za goste pred vstopom in ob izstopu v prostor ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo, ob tem pa upoštevati higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Tudi trgovci in ponudniki storitev morajo še naprej zagotoviti razkuževanje rok za stranke pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, redno prezračevati ali poskrbeti za ustrezno ventilacijo prostorov, zagotavljati minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, uporabljati morajo tudi zaščitne maske.

Uporaba zaščitnih mask ni obvezna za potrošnike, ki imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus s testom PCR ali hitrim testom, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, dokazilo o cepljenju ali imajo potrdilo zdravnika, da so prebolele covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Od danes se sproščajo tudi omejitve na področju kulture. Pri knjižnicah, arhivih, muzejih in galerijah so po novem odpravljene omejitve glede dovoljenega števila obiskovalcev, morajo pa se še naprej upoštevati splošni higienski ukrepi, vključno z uporabo zaščitnih mask in omejitvijo najmanj enega metra medosebne razdalje med uporabniki. To velja tudi za oglede kulturne dediščine na ograjenih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino.

Uporaba zaščitnih mask na javnih kulturnih prireditvah tako na prostem kot v zaprtih prostorih ni več obvezna ne za obiskovalce ne za nastopajoče. Prav tako ni več omejitev glede deleža zasedenosti fiksnih sedišč oz. razdalje med sedišči. Morajo pa nastopajoči na javni kulturni prireditvi in njeni obiskovalci še vedno izpolnjevati PCT pogoj.