Minister Vizjak bo na RTV Slovenija lahko govoril neomejeno

Minister za okolje Andrej Vizjak bo lahko v zagovor zakona, ki ga je sam predlagal, na TV Slovenija govoril neomejeno

Andrej Vizjak, minister za okolje

© Nebojša Tejić, STA / Gov.si

Televizija Slovenija je danes prijavljenjim v referendumsko kampanjo sporočila pravila, ki bodo veljala za oddajo REFERENDUM 2021, v kateri se bodo to sredo ob 20. uri v živo soočili strani »ZA« in »PROTI« zakonu o vodah. »Predlagatelja zakona in prijavljene organizatorje kampanje smo razdelili na dve tribuni: na eni strani bodo zagovorniki, na drugi nasprotniki sprememb zakona,« je sporočila vodja projekta Referendum 2021 Nataša Rijavec Bartha in dodala, da bodo obema stranema merili skupni čas – pri tem pa čas, ki ga bo imel v oddaji okoljski minister Andrej Vizjak, ne bo vštet v čas zagovornikov zakona. Tako bo lahko minister neomejeno govoril v zagovor zakona, ki ga je sam predlagal in ki mu nasprotujejo praktično vse stroke, povezane z vodami. Spremembam zakona nasprotuje celo fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

V praksi bo torej Televizija Slovenija dala bistveno in občutno več časa zagovornikom sprememb zakona o vodah.

S tako izvedbo soočenja javna RTV hiša krši vsaj dve načeli, ki jim je sledila pri prejšnjih referendumskih kampanjah. To je, prvič, celovito posredovanje vseh relevantnih informacij, ocen in mnenj, ki omogočajo javnosti, da po svoji vesti in zmožnostih presoja mnenja referendumskega vprašanja. In drugič – dati možnost enakovredne predstavitve mnenj referendumskega vprašanja znotraj predvidenega programskega načrta.

Dati neomejen časa avtorju zakona, glas proti pa časovno omejiti nikako ne daje možnost enakovredne predstavitve.

Ker bo v sredo izvedeno soočenje o zakonu o vodah (vodila ga bo Vida Petrovčič) praktično prvo in edino na nacionalni televiziji, je tako zastavljena oddaja še toliko bolj problematična.

Ob vsem zagotovo ne gre spregledati, da je urednica oddaje ravno desnici naklonjena Jadranka Rebernik.

Prav tako gre spomniti, da so v Gibanju za pitno vodo, ki združuje organizacije in posameznike v prizadevanjih PROTI zakonu, že opozorili, da vlada zavaja z neresnicami in namesto celovitih, podaja enostranske in pristranske informacije o posledicah uzakonitve zakona o vodah.