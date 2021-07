Janševa trditev ne drži. Pravico do lastne države so izbojevali že partizani.

Še eno zgodovinsko skrpucalo in SDS-ovski pamflet, ki bi ga davkoplačevalkam in davkoplačevalcem lahko prihranili

Da, tudi ponarejat zgodovino, oziroma jo spisati po lastnem okusu, in to z davkoplačevalskim denarjem, brez zadržkov, brez sramu. Izposodil sem si naslov pisma bistroumne Polone Jamnik, ki vsakič zadene v nulo, ko detektira početja sedanje vlade in še posebej njenega predsednika, in si zato tudi tu zasluži moje pohvale, da bi se odzval na brošurico, ki so jo minule dni prejela gospodinjstva, z naslovom »Slovenija 30 – STALI SMO IN OBSTALI«.

Izdal jo je v imenu vlade Urad za komuniciranje, tisti g. Urbanije, ki noče in noče plačati STA, v 800 tisoč izvodih. Avtorica dr. Andreja Valič Zver, ki z Jožetom Dežmanom in Jožetom Možino sodi v krog najbolj priljubljenih zgodovinarjev slovenske desnice. Gospa je mimogrede soproga SDSovega evroposlanca Milana Zvera in vidna aktivistka stranke. Mi je bilo takoj jasno v katero smer bo šla pripoved.

In prebral sem uvodno pričevanje, ki vsakomur pove, kdo je pri tem dejanski snovalec in šef. Janez Janša, 1991 leta, kot se sam predstavi, minister za obrambo, kar ne drži, pa bi morala biti avtorica pazljiva, ker je bil takrat še »republiški sekretar za ljudsko obrambo«. Enake površnosti zasledimo v nadaljevanju tudi pri ostalih pričevalcih. A sklicujmo se na »licenco poetico« in Zverevi odpustimo. Bolj nerodno je, da uvodne strani ni nekako rezervirala Janši nadrejenemu, oziroma predsedniku takratne vlade, oziroma Republiškega Izvršnega sveta, Lojzetu Peterletu, in še bolj nedopustno da ni prvi spregovoril predsednik takratnega Republiškega Predsedstva, Milan Kučan. Bila je to prva in najvišja funkcija v državi. A lahko sklepam, da pri tem SDSovem agitpropu sam Kučan ni želel sodelovati.

In koga preberemo v pamfletu? Po Janši, Alojza Kovšco, sedanjega predsednika Državnega sveta in v času vojne za Slovenijo poveljnik ene od enot Teritorialne obrambe (zopet vprašanje, čemu ni tu nastopil general Janez Slapar, poveljnik vseh enot TO?), nato Lojzeta Peterleta, pa Igorja Bavčarja, ki je poveljeval notranjim zadevam, in na koncu še takratnega šefa diplomacije Dimitrija Rupla.

Manjkata iz vrst »velikih osamosvojiteljev«, po SDS-ovsem ključu, le Jože Pučnik in France Bučar, a ju je narava že dolgo nazaj odslovila. Njima v spomin zgodovinski Pučnikov izrek, na koncu brošure: »Jugoslavije ni več. Zdaj gre za Slovenijo.«

No, če se vrnem k prebranemu. Janševa trditev, da »smo si Slovenci pravico do lastne države izbojevali pred tridesetimi leti«, ne drži. Izbojevali so jo že partizani med zmagovito narodnoosvobodilno borbo, le da je niso udejanjili, ker se povezali z drugimi jugoslovanskimi narodi v okviru SFRJ, in znova z dopolnili k zvezni ustavi iz leta 1974 na katera smo se tudi sklicevali, ko smo razlagali in utemeljevali Evropi in svetu, da uveljavitev pravice do samoodločbe in tudi odcepitve ni bila v ničemer v nasprotju z ustavno-pravno ureditvijo Socialistične federativne republike Jugoslavije.

Druga velika laž Janeza Janše, da »kljub nasprotovanju osamosvojitvi v delu leve opozicije je bil narod enoten«. Ne vem na kateri del leve opozicije referira, a vsa leva in levosredinska opozicija (ZKS-SDP, današnji Socialni Demokrati, Liberalno demokratska stranka, prej ZSMS in Socialistična stranka Slovenije, prej SZDL) je sodelovala pri Sporazumu vseh političnih strank in poslanskih skupin Skupščine RS o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo Republike Slovenija. Edina, ki se s tem ni strinjala, pa še v parlamentu je ni bilo, je bila Stranka za enakopravnost občanov, ki so jo sestavljali predvsem v Sloveniji rezidenčni Srbi in ki je kasneje izpuhtela.

Da so s strani celotne opozicije letele kritike na Demosovo vlado zaradi ihtavosti v postopkih sprejemanja osamosvojitvene zakonodaje, nedorečenih ali slabo domišljenih rešitev in podobno, ne pomeni da je tudi nasprotovala osamosvojitvi. Edina razlika je bila v tem, da smo se s predsednikom Kučanom na čelu - bil sem tudi sam del te opozicije, kot član ZKA-SDP in delegat Zbora občin ‒ trudili dokler je še bilo upanja da bi se SFRJ preoblikovala v sodobno, napredno, demokratično in ostalim evropskim vrednotam predano družbo.

Skratka, še eno zgodovinsko skrpucalo in SDS-ovski pamflet, ki bi ga davkoplačevalkam in davkoplačevalcem lahko prihranili.

Aurelio Juri,

Koper, 6.7. 2021