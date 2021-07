»Obkrožite proti, mi smo že«

Glas PROTI na referendumu o vodah tudi po mnenju predsednika LMŠ Marjana Šarca pomeni prihodnost

"Glas proti na referendumu bo pomenil prihodnost, pomenil bo zavedanje, da brez zraka, brez vode in brez zdrave narave ne moremo preživeti," je danes ob predčasni oddaji glasu na referendumu o noveli zakona o vodah v Kamniku dejal prvak LMŠ Marjan Šarec. "Obkrožite proti, mi smo že," je pozval.

Šarec je ocenil, da je volilna udeležba na predčasnem glasovanju na referendumu že zdaj visoka. "To nakazuje, da ljudem vendarle ni vseeno. Zavedam se, da je čas dopustov in da boste v nedeljo odsotni, zato imate možnost danes, v sredo in v četrtek izkoristiti predčasno glasovanje," je spomnil državljane.

"Kajti kjer je volja, tam je pot. Če ne bomo šli na referendum, če ne bomo obkrožili proti, bodo namesto nas odločili drugi," je spomnil. Ocenil je še, da je pravica in dolžnost vseh državljanov, da se udeležijo referenduma in obkrožijo proti. "Voda je naše bogastvo, ne dovolimo, da jo politični oportunisti uničijo," je pozval.

Volivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti glasovanja na referendumu o noveli zakona o vodah, lahko od danes do četrtka svoj glas oddajo predčasno. Glasovanje poteka med 7. in 19. uro na 92 voliščih po državi, odprtih večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij.

Volivci lahko glasujejo predčasno samo na tisti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, torej kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče.

Referendum o noveli zakona o vodah sicer poteka na pobudo Gibanja za pitno vodo. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 30. marca 2021? Glavno glasovanje bo v nedeljo, predčasno pa lahko glas oddate danes, jutri in v četrtek.