VIDEO: V Strasbourgu ostra sporočila Janši

Do slovenskega premierja kritični tudi v njegovi desnosredinski politični družini

Janez Janša danes v Strasbourgu

© YouTube

Premier Janez Janša je danes v razpravi o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja Svetu EU na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu slišal ostra sporočila glede vladavine prava iz večine političnih skupin. Tudi v njegovi desnosredinski politični družini so ga pozvali k takojšnjemu imenovanju evropskih delegiranih tožilcev.

Medtem ko so bili v največji politični skupini v Evropskem parlamentu, desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP), pred zasedanjem pri komentarjih zadržani, pa je vodja skupine Manfred Weber danes v razpravi Janšo pozval, naj takoj imenuje evropska delegirana tožilca v Sloveniji.

K temu so pozvali tudi socialdemokrati, liberalci, zeleni in levica, ki so pričakovano opozorili tudi na pomen svobode medijev in na incident ob začetku slovenskega predsedovanja Svetu EU ob obisku Evropske komisije v Sloveniji minuli teden.

Izvršni podpredsednik komisije, socialdemokrat Frans Timmermans je protestno zavrnil udeležbo na skupinski fotografiji komisije in slovenske vlade, zaradi zanj nesprejemljivega odnosa do sodnikov in socialdemokratskih evropskih poslancev.

Vodja socialdemokratske S&D Iratxe Garcia je danes izpostavila, da je vladavina prava temelj, nujen steber demokracije, ter opozorila, da napad na opozicijske poslance v Sloveniji, kakršen se je zgodil minuli teden ob obisku, ni sprejemljiv.

Predstavnik liberalne Renew Malik Azmani pa je Janšo pozval, naj preneha nadlegovati novinarje in sodnike, naj preneha imenovati svoje prijatelje na položaje in naj imenuje evropska delegirana tožilca v Sloveniji. "Usmerite se iz teme k svetlobi," je pozval.

Vodja skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije Sophie in 't Veld, evropska poslanka iz vrst liberalcev, je za oktober napovedala misijo za ugotavljanje dejstev v Sloveniji.

fb_7QJ8LID4

Sopredsednica evropskih zelenih Ska Keller je izpostavila, da ustrahovanje svobodnih medijev in civilne družbe ni tisto, kar pričakujejo od slovenskega predsedstva. Opozorila je tudi na pomanjkanje ambicij na področju boja proti podnebnim spremembam.

Zeleni so v sodelovanju s slovenskima aktivistoma Jašo Jenullom in Teo Jarc pred plenarno stavbo v Strasbourgu pripravili protest. Protestniki od EU pričakujejo, da bo uporabila vse vzvode, da se razmere v Sloveniji ne poslabšujejo.

Na tla so nalepili papirnate izreze stopal, kakršne so protestnice in protestniki že uporabili tudi pred slovenskim parlamentom v času, ko je bilo združevanje zaradi vladnih ukrepov omejeno. Opremljeni so bili še z velikim napisom "Zaščitite vladavino prava v Sloveniji".

Tudi v levici so bili pričakovano kritični. Izpostavili so, da imajo Slovenci pravico do svobodnih medijev in učinkovitega pravosodja. V medijskem središču v Strasbourgu je novinarje pričakala njihova parodija v obliki razglednice iz Ljubljane z Janševim sporočilom, da bo slovensko predsedstvo dejavno prispevalo k bolj ksenofobični in nazadnjaški Evropi, ki se ne ozira na človekove pravice.

F0L0NsJw9YU

V evroskeptični skupini Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) so Janšo podprli. Predstavnik skupine Raffaelle Fitto je izrazil, da so pomirjeni glede njegovega pristopa do evropskih načel in temeljnih vrednot ter bil kritičen do kritik glede evropskih delegiranih tožilcev.

V skrajno desni skupini Identiteta in demokracija (ID) so med drugim slovenskemu predsedstvu zaželeli vso srečo v prihodnjih šestih mesecih in izpostavili pomen spoštovanja različnih narodov.

Janša je bil v svojih odgovorih do neke mere spravljiv. V odziv na kritike glede evropskih delegiranih tožilcev je dejal, da se "Slovenija iz projekta ne umika" in da gre za "zaplete zaradi notranje zakonodaje, zaradi katerih ponavljajo postopek, ki ga lahko končajo do jeseni", a je opozoril, da "vlada pri tem ni edini dejavnik".

Izpostavil je, da je ta razprava v Strasbourgu pomembna, tudi če se ne strinjajo. "Evropa je vse to, kar ste predstavljali," je dejal evropskim poslancem in jim zatrdil, da so vsa njihova stališča zanj legitimna ter da si želijo, da se slišijo vsi glasovi.

NDvlGc8hwkw