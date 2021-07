Evropska poslanka Janši izročila seznam vprašanj in napovedala misijo v Sloveniji

Sophie in 't Veld

© Olaf Kosinsky / Wikimedia Commons

Vodja skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije Sophie in 't Veld je danes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu za oktober napovedala misijo za ugotavljanje dejstev v Sloveniji.

In 't Veld, evropska poslanka iz Nizozemske iz vrst liberalne Renew, je v nagovoru v razpravi o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja Svetu EU opozorila na to, da voditelji članic unije dovoljujejo, da globoka kriza vladavine prava razžira naše vrednote.

Izpostavila je resno zaskrbljenost zaradi napadov na novinarje in opozorila na nesprejemljivo vmešavanje v proces imenovanja evropskih delegiranih tožilcev v Sloveniji.

In 't Veld je na seji Janši izročila tudi seznam vprašanj, ki jih je njena skupina za spremljanje spoštovanja demokracije poslala slovenski vladi marca, vendar odgovorov še ni dobila.

Ob tem je bila evropska poslanka tudi kritična do največje politične skupine, desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), ki ji očita neiskrenost, ko izpostavlja pomen vladavine prava.

Skupina za spremljanje spoštovanja demokracije je na slovensko vlado naslovila več pisnih vprašanj o različnih tematikah, od svobode medijev in domnevnih pritiskov na tožilce do stanja v pravosodju in ustavnosti nekaterih vladnih protikoronskih ukrepov.

Vprašanja so sledila dvema razpravama o razmerah v Sloveniji. V drugi naj bi sodeloval tudi Janša, a je namesto svojih uvodnih pojasnil zahteval predvajanje videa, na kar in 't Veld ni pristala. Slovenski premier je nato aprila napovedal, da bo na vprašanja skupine odgovoril, ko bodo video o položaju medijev predvajali na javni seji odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe).