»Državna volilna komisija več kot očitno ne opravlja svojega dela«

Pobudniki referenduma o vodi opozarjajo na nedopustne kršitve volilne pravice

Gneča na predčasnem glasovanju na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani

© Borut Krajnc

Pobudniki referenduma o noveli zakona o vodah, združeni v Gibanje za pitno vodo, opozarjajo na kršitve, ki se dogajajo pri predčasnem glasovanju. Državni volilni komisiji med drugim očitajo, da ni zagotovila zadosti kadra.

"V Ljubljani smo soočeni z nedopustnim omejevanjem volilne pravice. Ljudje so v vrsti čakali več ur na soncu in se tudi obračali in vračali domov," je na novinarski konferenci opozoril Aljoša Petek iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij. Po njegovih besedah je volišče tudi izjemno slabo označeno. "Pravzaprav smo mi tisti, ki jim povemo, kam naj gredo, zaradi vročine in dolgega čakanja smo jim začeli deliti tudi vodo," je strnil prvi dan predčasnega glasovanja.

Državna volilna komisija (DVK) po Petkovih besedah v Ljubljani, "verjetno pa tudi kje drugje," ni zagotovila zadostnega kadra. "Poslali smo ji poziv, naj to naredi," je poudaril.

Marja Kodre iz Inštituta 8. marec je opozorila tudi na težave v Mariboru. Na DVK je objavljen seznam volišč za predčasno glasovanje, a do težav po njenih besedah prihaja, ko ljudje ne morejo najti svojega in so napačno informirani. "Menimo, da gre za napako DVK in je ljudem zaradi neinformiranosti kratena volilna pravica," je poudarila.

"Ljudje so zaradi očitno premajhnega števila glasovalnih mest prisiljeni čakati v vrstah predolgo, ponekod morajo stati v vrstah na soncu, kar mnogi kljub volji ne zmorejo in tudi oddidejo. To je nedopustno! Državno volilvno komisijo smo tudi uradno pozvali, da zagotovi dovolj kadrov in prostorov, da se predčasno glasovanje vsaj v naslednjih dveh dneh, jutri in pojutrišnjim med 7. in 19. uro, odvija tekoče in se vsem omogoči oddajo glasu pod normalnimi pogoji. To je minimalni standard."



Aljoša Petek,

pravnik

Tina Tomšič iz Inštituta 8. marec je dodala, da do težav prihaja tudi na spletu. "Vloga za oddajo glasu na volišču OMNIA je bila danes zjutraj nedostopna, čeprav je rok za oddajo v sredo," je poudarila.

Tudi pri glasovanju iz tujine prihaja do težav. Ljudje s stalnim bivališčem v tujini pobudnikom pišejo, da ne morejo oddati glasov na predčasnih volitvah, ker naj bi DVK uporabila stare registre, naj pa bi jim obljubili, da bodo to rešili do nedelje, so opozorili na novinarski konferenci.

"Poleg tega nam ljudje javljajo, da je Državna volilna komisija slovencem izseljencev poslala glasovnico s podatki iz starega registra, te pa so zaradi napačnih podatkov neveljavne. Vsak izgubljen glas zaradi napake tistih, ki morajo zagotavljati pogoje za demokratično in pošteno izvajanje volitev, je popolnoma nedopusten. Nekateri poročajo celo, da so po pošti dobili prazno kuvertno, brez glasovnice."



Nika Kovač,

Inštitut 8. marec

Med drugim se javljajo tudi volilci iz Anglije, češ da ne morejo oddati glasu na ambasadi. Kot nenavadnega so izpostavili tudi primer gospe, ki živi v Braziliji. "Napotili so jo v Argentino, kamor sicer ne more vstopati, saj vanjo lahko zaradi pandemije vstopajo le argentinski državljani," je dejala Tomšičeva. "Vsak glas je pomemben, ker moramo doseči kvorum," je sklenila direktorica inštituta Nika Kovač.