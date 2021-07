Zver o magičnih Janševih sposobnostih

Ko je Janez na oblasti, se v Sloveniji veča rodnost

V razpravi na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, ki je sledila nerodni predstavitvi slovenskega predsedovanja Svetu EU premierja Janeza Janše, je njegov strankarski kolega iz vrst SDS (EPP) Milan Zver povedal, da je slovenski program predsedovanja dober in uravnotežen.

Pričakovano je potem priskočil na pomoč svojemu šefu in napadel nastope Fajonove, Grošlja in še nekaterih drugih evropskih poslancev, ki da slovensko vlado »predstavljajo kot nedemokratično in nesposobno«.

Poročilo o razpravi je sicer Slovenska tiskovna agencija po svoji stari uravnoteževalni navadi naslovila z »Evropski poslanci iz Slovenije v Strasbourgu v bran in ostro proti Janši«, kar je vedno najboljši novinarski način, da ničesar ne poveš in izničiš vsebino.

Toda resen presežek v stališčih je uspel prav Zveru, ki je sporočil, da omenjene poslance »dejstva negirajo«, saj so bili v času, ko je Slovenijo vodil Janša, ne le višja gospodarska rast, ampak celo rodnost ter tudi indeksa medijske svobode in demokracije.

Namig, da se indeksi medijske svobode v času njegovega mandata vedno dvignejo, je sicer izustil že Janša in se pridušal, da so tuji poročevalci zavedeni s pristranskimi poročili in slabimi prevajalci. Zato jih je povabil, da se za kak teden oglasijo v Sloveniji in se na svoje oči prepričajo, kolikšna je medijska svoboda pri nas. Najbrž kar na Trstenjakovi.

Čudežni Janševi sposobnosti, po kateri se v času njegovega mandata nemudoma magično dvigujejo vsi indeksi po vrsti, za nameček pa ob gospodarski rasti cveti še nataliteta, bi se smeli čuditi, kajti za razliko od svojega prijatelja Viktorja Orbana še sploh ni posegel po kakšnih sistemskih receptih v tej smeri. Leta 2018 je pred volitvami pozval k višji rodnosti Slovencev, kontekst je bil zelo ksenofoben: upreti se moramo migracijam in sami poskrbeti za demografske težave, ne pa da »uvažamo migrante«.

Podatek o tem, da bi v mandatu Janševe vlada poskočila nataliteta, ni posebej znan in preverjen, vsekakor pa je tak poudarek lahko v Evropskem parlamentu sprejet le kot komična variacija Orbanovih idej. Če velja za njegov tretji mandat, se je moralo precejšnjo število državljank in državljanov ekspresno odločiti za načrtovanje več otrok že takoj po marcu leta 2020, ko je vladajoča SDS prevzela krmilo države.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogi IN MEDIA RES**