Začasna pravila za odkrivanje spolnih zlorab otrok na spletu

Začasna rešitev za naslednja tri leta sicer ni popolna

© pixabay.com

Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so včeraj podprli začasno uredbo, ki spletnim ponudnikom storitev omogoča, da se še naprej na prostovoljni osnovi bojujejo proti spletnim vsebinam, ki vsebujejo spolno zlorabo otrok. Nova ureditev bo v veljavi največ tri leta. Parlament jo je sprejel s 537 glasovi za, 133 proti in 24 vzdržanimi glasovi.

Uredba temelji na aprila letos doseženem dogovoru med parlamentom in Svetom EU, ki določa začasno odstopanje od določenih členov direktive, ki varuje zaupnost sporočil in podatkov o prometu. Nova ureditev je predvidena za uporabo največ treh let. Če bi se v tem času dogovorili o stalni zakonodaji za preprečevanje spolne zlorabe otrok na spletu, pa bo v uporabi še krajše obdobje.

Nova pravila ponudnikom elektronske pošte, klepetalnic in sporočilnih storitev omogočajo, da prostovoljno odkrivajo, odstranjujejo in prijavljajo spolne zlorabe otrok na spletu, niso pa tega dolžni početi. Ukrepali bodo lahko tudi proti spletnemu navezovanju stikov za spolne namene, domnevne zlorabe pa prijavljali organom kazenskega pregona ali organizacijam, ki se v javnem interesu bojujejo proti spolni zlorabi otrok.

Ponudniki storitev morajo v skladu z uredbo v ta namen uporabljati tehnologije, ki čim manj posegajo v zasebnost, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Za odkrivanje spletnih vsebin v zvezi s spolno zlorabo otrok se uporabljajo posebne tehnologije, ki pregledujejo fotografije in besedilo ali podatke o prometu. Nova pravila ne veljajo za pregledovanje zvočne komunikacije.

Poslanke in poslanci so vztrajali, da je treba uvesti ustrezne postopke in pritožbene mehanizme, da se lahko posamezniki pritožijo, če menijo, da so bile kršene njihove pravice.

Poročevalka Birgit Sippel (S&D) je dogovor označila za kompromis med varstvom zasebnosti uporabnikov in odkrivanjem spolnih zlorab otrok na spletu. "Morda ni popoln, je pa učinkovita začasna rešitev za naslednja tri leta," je dejala in izrazila upanje, da bo Evropska komisija čim prej predlagala dolgoročno rešitev.

Besedilo mora sicer zdaj uradno sprejeti Svet EU, nato pa bo objavljeno v uradnem listu.