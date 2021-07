Prvi dan predčasnega glasovanja na referendumu glas oddalo skoraj 25.000 volivcev

Referendum o noveli zakona o vodah

Vrste za referendum na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Predčasno lahko glasujete še danes in jutri, sicer pa v nedeljo.

© Borut Krajnc

Na prvi dan predčasnega glasovanja na referendumu o noveli zakona o vodah je glas oddalo 24.697 volivcev oz. 1,45 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Za primerjavo je prvi dan predčasnega glasovanja na ponovljenem referendumu o zakonu o drugem tiru pred štirimi leti glasovalo 2541 volivcev oziroma 0,15 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Tisti, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti glasovanja, lahko svoj glas oddajo predčasno še danes in jutri med 7. in 19. uro na 92 voliščih po državi. Volivci lahko glasujejo predčasno samo na tisti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, torej kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Predčasno glasovanje z nekaterimi izjemami večinoma poteka na sedežih okrajnih volilnih komisije.

Za zavrnitev zakona bi moralo proti glasovati vsaj 340.007 volilnih upravičencev.

Več informacij najdete na spletnih straneh Državne volilne komisije in iniciative Gibanje za pitno vodo.