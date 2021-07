»Od ministrstva pričakujemo, da se vsem stanovalcem domov za starejše javno opraviči«

V stranki DeSUS zaskrbljeni zaradi poznega obveščanje domov za starejše o referendumskem glasovanju

Minister Janez Cigler Kralj krivi "nenamerno napako v delovnem procesu"

V DeSUS so "z veliko mero zaskrbljenosti in ogorčenja" sprejeli novico o poznem obveščanju domov za starejše glede referendumskega glasovanje o noveli zakona o vodah. Ena temeljnih političnih in ustavnih pravic državljanov ne sme biti omejena, kaj šele kratena, ne glede na to, kje se državljan v času volilnih opravil nahaja, so jasni.

V parlamentarni stranki od pristojnih institucij pričakujejo, da se tovrstne nepravilnosti nemudoma in pravočasno raziščejo ter ustrezno uredijo.

"Zavedamo se, da se napake lahko pripetijo vsakomur, a v tako pomembnem sistemu, ki ima nalogo zagotavljanja osnovne ustavne pravice, do njih ne bi smelo prihajati," izpostavljajo v DeSUS. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je ne glede na volilni rezultat, ne glede na politično prepričanje posameznika, volilna pravica kot najpomembnejši element volilnega sistema, pravica vseh in vsakogar.

DeSUS

"Od pristojnega ministrstva zato v stranki DeSUS pričakujemo, da nastalo nepravilnost nemudoma temeljito razišče in se vsem stanovalcem domov za starejše zanjo tudi javno opraviči," so sklenili.

Da je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve nedopustno oviralo stanovalce domov za starejše pri njihovem uresničevanju volilne pravice na referendumu o noveli zakona o vodah, je v ponedeljek ocenilo Gibanje za pitno vodo. Kot so navedli, je ministrstvo domove o možnosti glasovanja varovancev po pošti obvestilo tik pred iztekom roka za prijavo.

Na ministrstvu so se na očitke odzvali s pojasnilom, da je do poznega obveščanja domov za starejše prišlo "zaradi nenamerne napake v delovnem procesu". Minister Janez Cigler Kralj je zahteval poročilo in predlog rešitev za izogib takim napakam v prihodnje.