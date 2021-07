Na Haitiju ubili predsednika države

Atentat: Jovenel Moise je bil danes ubit v napadu na svojo zasebno rezidenco

Jovenel Moïse in kanadski premier Justin Trudeau v Limi leta 2018

© Peru / WikiCommons / Flickr

Predsednik Haitija Jovenel Moise je bil danes ubit v napadu na svojo zasebno rezidenco v prestolnici Port-au-Prince, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil začasni haitijski premier Claude Joseph. Neznanci so predsednikov dom napadli okoli 1. ure zjutraj po lokalnem času. Pri tem je bila ranjena tudi prva dama, ki je v bolnišnici.

Napadalci so bili po besedah Josepha tujci in so govorili angleško in špansko. Predsednika je ubil strel.

Premier Joseph je sicer še sporočil, da je on zdaj na čelu države, in obenem zatrdil, da sprejemajo vse ukrepe, da zagotovijo kontinuiteto delovanja države, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Javnost je pozval, naj ostane mirna, in vztrajal, da bosta policija in vojska naredili vse, da zagotovita varnost prebivalstva.

53-letni Moise je bil na položaju od februarja 2017, ko je dotedanji predsednik Michel Martelly odstopil. Moisejev mandat je bil precej turbulenten, saj so mu med drugim očitali korupcijo, državo pa je pretresal val pogosto nasilnih protivladnih protestov.

Parlamentarnih volitev, ki naj bi potekale že leta 2018, zaradi političnih sporov vse doslej še niso izvedli. Moise - katerega predsedniški mandat je bil po mnenju opozicije nelegitimen, saj naj bi se že iztekel - je v štirih letih na položaju zamenjal kar sedem premierjev. Zadnjega, Josepha, naj bi po vsega treh mesecih zamenjal prav ta teden.

Haiti je najrevnejša ameriška država, poleg kronične revščine pa ga pogosto prizadenejo še naravne katastrofe. V zadnjem času ga poleg tega znova vse bolj pesti ne le politična kriza, ampak tudi nasilje vse močnejših oboroženih tolp, ki med drugim redno izvajajo ugrabitve in zahtevajo odkupnine.

Poleg predsedniških, parlamentarnih in lokalnih volitev naj bi na Haitiju septembra potekal ustavni referendum, ki so ga zaradi pandemije covida-19 že dvakrat preložili. Spremembe ustave, ki jih je podprl Moise, krepijo izvršno vejo oblasti. Opozicija in večji del civilne družbe jim močno nasprotujeta.

