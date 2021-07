»Človek bi lahko še v tem stoletju dosegel starost 130 let«

Napredek medicine in tehnologije nam ljudem omogoča, da dosegamo vedno višje starosti. Toda kako daleč gre lahko ta trend? S pomočjo statističnih metod so znanstveniki izračunali, da bo sedanji starostni rekord 122 let s skoraj 100-odstotno verjetnostjo presežen že v 21. stoletju. Doseči starost 130 let se jim zdi povsem mogoče.

Trenutno na Zemlji živi skoraj pol milijona ljudi, ki so starejši od 100 let, njihovo število pa se že desetletja povečuje. Precej manj je superstoletnikov - tistih, ki doživijo starost 110 let ali več. Trenutni rekord je 122 let, postavila ga je Francozinja Jeanne Calment, ki je umrla leta 1997. Najstarejša živeča oseba na svetu pa je 118-letni Kane Tanaka z Japonske.

Statistika Michael Pearce in Adrian Raftery z Univerze v Washingtonu sta zdaj izračunala, kako verjetno je, da bo sedanji starostni rekord presežen do leta 2100, in s kakšno verjetnostjo bodo ljudje dosegali še bistveno daljšo življenjsko dobo.

"Razumevanje dolgoživosti je pomembno, saj močno vpliva na vladne programe in ekonomsko politiko, pa tudi na odločitve posameznikov o zdravstvenem varstvu in življenjskem slogu," sta v spletni reviji za popularno znanost Demographic Research zapisala avtorja.

Kot podlago za svoje analize sta uporabila mednarodno bazo podatkov o dolgoživosti, v kateri so navedeni ljudje iz 13 držav, za katere je mogoče dokazati, da so stari vsaj 110 let. Te podatke sta nato združila s statističnimi modeli, pri čemer sta upoštevala tudi prihodnjo rast prebivalstva ter statistične posebnosti zelo starih ljudi.

Ti superstoletniki so zelo redki, trenutno naj bi jih bilo po vsem svetu le 300 do 450. A z naraščanjem števila prebivalstva je vse bolj verjetno, da se bo njihovo število povečevalo, s tem pa bodo tudi porušeni obstoječi starostni rekordi.

"Na podlagi naše metodologije ugotavljamo, da je verjetnost, da bi v tem stoletju dosegli trenutni starostni rekord 122 let in 164 dni, blizu 100 odstotkov," sta zapisala znanstvenika.

Tudi verjetnost, da bo človek še v tem stoletju dosegel starost 126 let, se jima zdi zelo visoka - okoli 89-odstotna. Še vedno realna pri 13 odstotkih je tudi verjetnost, da bo kdo dopolnil starost 130 let. Kaj več, to je živeti 135 ali 140 let, pa je po teh izračunih zelo malo verjetno, čeprav avtorja menita, da je tudi mogoče.