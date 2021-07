Rekordni vročinski val

Možnost vročinskega vala zaradi podnebnih sprememb vsaj 150-krat bolj verjetna kot bi bila sicer

Zgodovinski vročinski val, ki je konec junija zajel severozahodni del ZDA in jugozahodni del Kanade, bi bil brez podnebnih sprememb, ki jih je povzročil človek, "skoraj nemogoč", kaže analiza skupine vodilnih podnebnih znanstvenikov.

Analiza vročinskega vala, ki jo je izvedla mednarodna skupina podnebnih strokovnjakov World Weather Attribution, je pokazala, da je možnost vročinskega vala zaradi podnebnih sprememb vsaj 150-krat bolj verjetna kot bi bila sicer, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ob obali Pacifika, na severozahodu ZDA in jugozahodu Kanade, so konec junija zabeležili temperature, ki so bile nekaj stopinj višje od dosedanjih rekordov. V Kanadi so v vasi Lytton namerili rekordnih 49,6 stopinje Celzija. Pod "vročinsko kupolo" sta se znašli tudi ameriški zvezni državi Washington in Oregon. Vročinski val je zahteval več sto smrtnih žrtev.

"Nobenega dvoma ni, da so podnebne spremembe tu igrale ključno vlogo."



Friederike Otto,

klimatologinja

"Nobenega dvoma ni, da so podnebne spremembe tu igrale ključno vlogo," je na novinarski konferenci ugotovitve strokovnjakov predstavila klimatologinja Friederike Otto z univerze v Oxfordu.

Temperature so bile v primerjavi z običajnimi povprečji tako neobičajne, da so raziskovalci težko izračunali, kako hitro se lahko tak dogodek ponovi. A po njihovi oceni bi se ob sedanjem podnebju tak vročinski val statistično lahko pojavil enkrat na 1000 let.

Ugotovili so tudi, da so bile zabeležene temperature za približno dve stopinji Celzija višje, kot bi bile, če bi se ta vročinski val zgodil na začetku industrijske revolucije.

Znanstveniki so opozorili tudi na možnost, da je podnebni sistem prestopil prag, kjer majhna količina segrevanja povzroča hitrejši dvig ekstremnih temperatur kot doslej, kar predstavlja tveganje za bolj smrtonosne vročinske valove.

