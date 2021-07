Nove Vizjakove zvijače

Vlada že širi nabor objektov, ki bi lahko zrasli ob vodi!

Ekološki otoki, tipično urbani prizori, ki jim bomo po novem priča tudi ob obalah rek, jezer in morja /

© Uroš Abram

Na nedeljskem referendumu bodo volivke in volivci odločili o usodi zakona o vodah, s katerim želi vlada razširiti mogoče posege v vodna in priobalna zemljišča, in to kljub širokemu nasprotovanju stroke in opozorilom, da s tem kršimo vodno direktivo EU. Vlada želi na občutljivih zemljiščih med drugim omogočiti postavljanje tako imenovanih enostavnih objektov, kot jih opredeljuje gradbena zakonodaja.