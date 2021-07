Janša se je že večkrat postavil na stran nasprotnikov človekovih pravic oseb LGBTI+

"V razvitem, demokratičnem svetu to, da si, kdor si, in to, da ljubiš kogarkoli pač ljubiš, ne glede na spol, ni nobena ideologija," so opozorili predstavniki LGBTI+ skupnosti ob današnjem obisk premierjev višegrajskih držav v Ljubljani

Predstavniki skupnosti LGBTI+ so današnji obisk premierjev višegrajskih držav pospremili z izjavo, v kateri vlado pozivajo, da se pridruži skupini držav EU, ki so obsodile sovražne poteze Madžarske in Poljske do LGBTI oseb, še posebej nov zakon na Madžarskem, ter v času predsedovanja Svetu EU zaščiti enakost in življenja teh oseb doma in v uniji.

Kot opozarjajo v društvih Legebitra, Parada ponosa in DIH - Enakopravni pod mavrico, zavodu Koroška Pride ter Mladinskem kulturnem centru Maribor, državi Višegrajske skupine Madžarska in Poljska nasprotujeta enakosti lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih in interspolnih (LGBTI) oseb ter ogrožata njihova življenja.

"Madžarska aktivno gradi sovraštvo proti LGBTI ljudem že leta," ocenjujejo podpisniki izjave. Diskriminatoren zakon, ki je v veljavo stopil v četrtek, "LGBTI ljudi potiska nazaj za domače zidove, proti njim razpihuje sovraštvo ter jih izpostavlja dodatni diskriminaciji in nasilju", so zapisali v izjavi, ki so jo posredovali medijem ter jo dopoldne tudi javno prebrali pred ljubljansko Moderno galerijo.

Kot so še spomnili, poljske lokalne oblasti med drugim razglašajo t. i. območja brez oseb LGBTI. "Pri tem spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolne značilnosti označujejo za ideologijo, kar je podlo in sprevrženo. Zanikajo človeškost LGBTI oseb, njihovo enakovredno mesto v družbi, njihov prispevek k razvoju družbe, njihov obstoj."

"V razvitem, demokratičnem svetu to, da si, kdor si, in to, da ljubiš kogarkoli pač ljubiš, ne glede na spol, ni nobena ideologija, ampak osnovna pravica, ovekovečena tako v ustavah demokratičnih držav kot tudi temeljnih listinah Evropske unije in Združenih narodov," poudarjajo.

Slovenski premier Janez Janša se je, kot nadaljujejo, "v preteklosti že večkrat postavil na stran nasprotnikov enakih človekovih pravic oseb LGBTI". Kljub temu njega in celotno vlado pozivajo, da se v času, ko bodo oči evropske in svetovne javnosti zaradi predsedovanja Svetu EU uprte v Slovenijo pridruži skupini držav EU, ki so obsodile sovražen zakon na Madžarskem, ter "javno obsodi poteze Madžarske in Poljske, ki slabšajo življenja LGBTI oseb".

Kot je za STA pojasnila Lana Gobec iz Legebitre, želijo s svojo izjavo danes opozoriti na diskriminatorne in sovražne poteze Madžarske in Poljske ter obenem pozvati slovensko vlado, ki za razliko od številnih drugih evropskih držav ob teh potezah "ostaja tiho", da se končno "odzove, obsodi ta dejanja in se postavi na pravo stran".