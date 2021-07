Leve in desne vode nimamo, če odpremo pipo na levi, priteče topla voda

ZAKAJ BOM NA REFERENDUMU GLASOVAL PROTI

Predlagatelji zakona še tisočkrat ponovijo svoje laži, bom na referendumu glasoval proti. Zato, ker ta zakon ogroža tisto, kar je za Slovenijo največja nacionalna vrednota. Zakon je nastal z zavajanjem, da gre zgolj za zagotavljanje sredstev za poplavno varnost.

V resnici pa omogoča pozidavo priobalnega pasu in dovoljuje kapitalu poseganje po še tistem minimalnem priobalnem pasu, kar ga je še ostalo. Ti členi so bili v novelo podtaknjeni po zaključeni javni obravnavi. Zakon o vodah ne more in ne sme nastati po skrajšanem postopku brez vključevanja vodovarstvene stroke in brez vključevanja civilne družbe. Zakon odločanje o posegih spušča z vladne ravni na uradnike in s tem omogoča še večje pritiske na odločevalce.

Obljubljajo nam ogromno varovalk, a v Eko krogu imamo več kot 15 let izkušenj s tem, kako tisti, ki imajo kapital in politične veze pridejo do teh dovoljenj. In tudi če obvelja ta novela zakona, bodo prišli. Vodo moramo ohraniti za naslednje generacije in borimo se za pitno vodo vseh državljanov, ne glede na to katero stranko volijo.

Leve in desne vode nimamo, če odpremo pipo na levi, priteče topla voda. Če jo odpremo na desni, pa hladna. Žal imamo ministra za okolje in prostor tako hladnega, da upam, da bodo volivci v nedeljo z zadostnim številom glasov proti tega ministra zamrznili.