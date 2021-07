Ljudem priteče iz pip motna in umazana voda. To je sprevrženo!

ZAKAJ BOMO NA REFERENDUMU GLASOVALI PROTI

Mi smo proti zakonu, ker se korupcija in podjetja nimajo kaj vmešavati v pitno vodo. Prihajam iz okolice Salonita Anhovo in nihče ne bi smel imeti takih težav s pitno vodo, kot jih imamo pri nas.

Iz lastnih izkušenj vam povem, da je tu bistveno vprašanje, kdo varuje pitno vodo? To zgleda ni ne minister Vizjak, pa bi to moral biti … in niti približno to ni Direkcija za vode, ki jo minister tako rad predstavlja kot strokovno varovalko.

Poglejte recimo naš primer. Ljudje so vložili pritožbo, da jim Salonit Anhovo nezakonito črpa vodo izpod cementarne. Tja se stekajo tehnološki izpusti, neočiščene fekalije in še kaj … Dokazljivo črno na belem je Salonit Anhovo kršil zakon o vodah. Odgovor s strani direkcije za vode je bil, da se ne morejo pritožiti, ker nimajo pravnega interesa, kakšno vodo pijejo! Ljubi bog, in to naj bi bila strokovna varovalka. Ljudem priteče iz pip motna in umazana voda. To je sprevrženo!

Če se minister in Direkcija za vode uklanjata podjetjem in dovoljujeta nezakonito delovanje, kot varovalka nista vredna nič. Mi ljudje sami smo zadnja varovalka! Potrebujemo strožje zakone, ne pa dodatnih izjem, ki jih prinaša novela zakona.

Z glasom proti moramo povedati vsem strankam in vsem vladam, kje je meja, ki se je ne sme prestopiti. In zato moramo iti vsi na referendum in glasovat PROTI.