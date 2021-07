Glasovala bom proti, zato ker želim podpreti svojo skupnost

ZAKAJ BOM NA REFERENDUMU GLASOVALA PROTI

Alenka Kreč Bricelj, ena izmed koordinatork referendumske kampanje za pitno vodo

© Janez Zalaznik

Glasovala bom proti, zato ker želim podpreti svojo skupnost. Skupnost, ki je delala v teh zadnjih mesecih na tem, da smo prišli do točke, da bo izveden referendum. Skupnost, ki ji pripada gospod Miro iz Doma starejših občanov v Slovenski Bistrici. Skupnost, ki ji pripada Katarina, ki je z dojenčkom hodila dežurat pred Tobačno, da je zbirala podpise. Skupnost v Slovenj Gradcu, kjer se je aktivirala krasna ekipa.

Glasovali bomo proti, zato ker želimo doseči kvorum. Ker samo s kvorumom lahko pridemo tja, kjer bo ta zakon prepovedan. Ta zakon je slab in kvorum je zelo visok. To pa ni edina prepreka. 340.000 glasov volilnih upravičencev je ogromno. Ampak mi to zmoremo. Zato verjamem, da bomo na referendumu glasovali proti.

Napeti moramo vse moči, ker nam prepreke postavljajo vedno znova in znova. Ravno v teh dneh smo izvedeli, da se ne da učinkovito glasovati preko Omnie, ljudje iz tujine niso dobili obvestil o razpisanem referendumu, ljudje v Domovih za starejše občane niso bili pravočasno obveščeni o možnosti pisnega glasovanja. Ljudje na predčasnem glasovanju so čakali v vrstah, na soncu ... čakali so tudi tisti, ki jim to predstavlja dodaten napor, starejši, invalidi, nosečnice ... Tudi za njih bom glasovala proti.