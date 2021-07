Vladni zakon omogoča pozidavo vodnih in priobalnih zemljišč

ZAKAJ BOM NA REFERENDUMU GLASOVALA PROTI

Društvo za preučevanje rib Slovenije smo svoje življenje posvetili varstvu rib in njihovih habitatov. Ribe so ena najbolj ogroženih skupin živalskih vrst. Tudi v Sloveniji smo priča upadu populacij in izginjanju ribjih vrst. Zakon bo neposredno škodoval ribam in njihovim habitatom. Poslabšal bo stanje površinskih in podzemnih voda, s tem pa ogrozil pitno vodo.

Smo v obdobju hude krize biodiverzitete. Populacije vrst se zmanjšujejo in vrste izginjajo. Na to opozarjajo celo Združeni narodi, ki so razglasili desetletje 2021 do 2030 revitalizaciji ekosistemov. EU je sprejela smernice za revitalizacijo 25.000 km rek, Ministrstvo za okolje in prostor pa pripravi škodljiv zakon.

Zakon ne dosega minimalnih strokovnih niti političnih standardov. Omogoča pozidavo vodnih in priobalnih zemljišč in s tem zmanjšuje samočistilno sposobnost rek.

Sredstva iz vodnega sklada bi namesto za revitalizacijo namenil za betonizacijo vodnih ekosistemov. Namesto da bi širil priobalni pas in rekam zagotavljal čim več prostora, novi zakon počne prav nasprotno.

Zaradi podnebnih sprememb smo vse bolj podvrženi ekstremom ‒ sušam in poplavam. Ohranjena narava ekstreme blaži, novi zakon pa jo uničuje in nas s tem vse izpostavlja še hujšim naravnim katastrofam. Zakon ogroža naravo in ljudi, zato bomo glasovali PROTI.