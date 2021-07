Volja ljudi mora biti upoštevana

ZAKAJ BOM NA REFERENDUMU GLASOVALA PROTI

Protest proti privatizaciji vode v Ljubljani leta 2013

© Bojan Stepančič

Na referendumu bom glasovala proti, ker mora biti volja ljudi upoštevana. Več kot 60.000 ljudi je oddalo podpis v podporo referenduma, in to overjen podpis. Sem ena tistih, ki smo organizirali akcije Očistimo Slovenijo, kjer je sodelovalo skoraj 300.000 ljudi. Vse to kaže na to, da nam res ni vseeno, kaj dogaja z našim okoljem in naravo. Čistili smo potoke, reke, jezera, brezplačno, večkrat in vsako leto! In ne bomo dopustili, da se ljudem vzame nekaj, kar je skupno. To je voda in to je naša narava.

Za veliko zakonov so potekali dialogi mesece, da se je vsaj približno uskladilo mnenja. Vsekakor je v takih razpravah sodelovala stroka. Da tega ni pri tako pomembnem zakonu, ki govori o najdragocenejši dobrini na svetu, je nedopustno.

Namesto, da bi govorili danes o tem, kako se bomo soočali s prihodnjimi izzivi poplav, suš, vročine, moramo reševati osnovno dobrino ‒ vodo pred tem, da bi jo pozidali. O naši usodi odloča peščica ljudi z vprašljivimi nameni.

Želimo si bolj angažirano in ambiciozno zakonodajo, za nikakršno t.i. ožanje ni več časa. Če obstaja najmanjša možnost, da lahko gre kaj narobe pri osnovnih naravnih dobrinah, bi morali to preprečiti. V Avstriji so že pred desetletji odprli možnost pozidave ob vodah, danes pa gredo korak nazaj in nas pozivajo, naj mi tega ne storimo.

Vodo lahko rešimo le skupaj, zato glasujmo proti.