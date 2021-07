Ljudje, ki imajo iskrene namene, se ne obnašajo na tak način

ZAKAJ BOM NA REFERENDUMU GLASOVAL PROTI

© Borut Krajnc

Lep pozdrav, jaz sem Filip iz Danes je nov dan in na referendumu bom glasoval proti, zato ker ne zaupam vladi.

Vladi ne zaupam, ker je že med postopkom delovala zahrbtno, skrivala stvari do zadnjega trenutka, ko je bilo vse prepozno, popolnoma ignorirala stroko in mislim, da če bi zares imeli dobre namene, bi delovali drugače. Človek, ki hoče samo dobro, se ne obnaša na tak način in ne skriva stvari pred javnostjo, ampak javnost povabi, da pri predlogu zakona sodeluje.

Vladi ne zaupam, ker če je zakon tako dober, zakaj v vladnem imenu ne govori stroka? Kje so vsi strokovnjaki, na katere se je skliceval minister? Ni jih! Tukaj sedijo politiki. Če je zakon tako dober, zakaj so referendum zamaknili tako pozno v poletje? Če je zakon tako dober, zakaj jim je vseeno, ko se onemogoča glasovanje prebivalcem doma starejših?

Od vlade bi pričakovali, da hardcore in res hudo obsodi, da se ljudem krati pravica do glasovanja. Pa se jim zdi to očitno dovolj sprejemljivo, zato da bi šle stvari skozi.

Ljudje se ne morejo prijaviti, da bi glasovali zunaj kraja svojega stalnega prebivališča in vse, kar je ta vlada pripravljena narediti, je, da reče, da se opravičuje za tehnično napako. Ljudje, ki imajo iskrene namene, se ne obnašajo na tak način.

Vladi ne zaupam tudi zaradi tega, ker nenehno ponavlja, kako pomembno je, da v tem zakonu piše, da bo prišel denar za poplavno varnost. Imeti celo državo za talca, zato da predlagatelj zakona spravi skozi neke druge člene in reči, da zaradi tega bomo pa zdaj mi trpeli poplave, ni samo zahrbtno, ampak je zlobno!

Takim ljudem ne gre zaupati in jaz bom glasoval PROTI. Pričakujem, da bo vsaj 340.000 ljudi v Sloveniji naredilo enako.