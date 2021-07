Ljudje si želijo posedati ob vodi, ne pa na parkirišču ali nakupovalnem središču

ZAKAJ BOM NA REFERENDUMU GLASOVALA PROTI

Protestniki na shodu proti sovraštvu so že 28. februarja letos, dva tedna pred nastopom ministra Vizjaka, vedeli, kaj se nam obeta

© Borut Krajnc

Z varstvom okolja se ukvarjam že več kot 15 let in naša voda še nikoli ni bila tako ogrožena. Na referendumu bom glasovala proti, ker se dobro zavedam, da je ohranjena narava predpogoj za vsako dobro življenje. Je pa tudi predpogoj za našo pomembno gospodarsko dejavnost.

Slovenija se promovira kot zelena turistična destinacija. Večina turistov Slovenijo obiskuje prav zaradi ohranjene narave, zaradi naših naravnih biserov. Ampak take gradnje, ki jih namerava dopustiti ta zakon, uničijo prav vsakršno možnost za razvoj zelenega turizma. Teh turistov ne bomo več videli.

Zdaj si pa predstavljajte – ob Soči, Kolpi, Krki, Blejskem jezeru torej ne bodo prevladovali pogledi na jezero, reke, pa okrog njih pogledi na prelep gozd, gore, gnezda ptic, travnike … Pač pa nam bodo pogled kazili in dostop preprečevali bencinske črpalke, hoteli parkirišča, nakupovalna središča in oglasni panoji v velikosti 40m2. Namreč to so tiste izjeme, ki jih je zakon dodal.

Minister pravi, da so te izjeme dodali zato, ker si želijo ljudje posedati ob vodi. Ljudje si zares želijo posedati ob vodi, ne pa na parkirišču ali nakupovalnem središču. To je tisto, kar je ključno. In kar je še pomembno in se ves čas napačno interpretira: tovarne so bile prepovedane že prej, otroška igrišča so bila dovoljena že prej, tako da z novim zakonom tega ne spreminjamo. Kar pa spreminjamo, je pa to, da dodajamo nove izjeme, ki ogrožajo najbolj ključen ekosistem, ki filtrira vodo in to potem postane naša pitna voda.

Referendum je ena redkih priložnosti, ko imamo navadni državljani – čisto vsak od nas – neposredno moč vplivanja na tako pomembne stvari. Uporabimo to moč in glasujmo proti škodljivemu zakonu.