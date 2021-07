Naravovarstveniki smo proti, stroka je proti

ZAKAJ BOM NA REFERENDUMU GLASOVALA PROTI

Na referendumu bom glasovala proti in to zato, ker zaupam v znanost. Prihajam iz Greenpeacea, mednarodne okoljevarstvene organizacije in mi se pri našem delu vsakodnevno srečujemo z dognanji in ugotovitvami znanstvenikov.

Znanost je jasna v tem, da že desetletja opozarja na hudo podnebno krizo, jasna pa je tudi v primeru Zakona o vodah. Zakonu nasprotuje praktično celotna stroka: Slovensko društvo za zaščito voda, Društvo vodarjev Slovenije, Univerza v Ljubljani, SAZU, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, krajinski arhitekti z Biotehniške fakultete, in še mnogi drugi. Vsi ti znanstveniki in strokovnjaki opozarjajo, kakšne škodljive posledice bo ta zakon imel tako za naravo in seveda tudi za človeka.

Tem svarilom se pridružujemo mi na tej tribuni ‒ tu nas sedi 18 naravovarstvenih organizacij in posameznikov, na drugi strani pa nas je minister prej poskušal prepričati, kako zelo strokoven je ta zakon, slišali smo celo, da bo imel ''pozitivne učinke na okolje''. Na nasprotni tribuni sedijo samo politične stranke. Zakona ni podprla niti ena sama relevantna strokovna organizacija.

Naravovarstveniki smo proti, stroka je proti in močno verjamem, da bodo tudi državljani prepoznali, da je treba za začšito narave in naše pitne vode v nedeljko obkrožiti proti.