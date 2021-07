Naš odnos do narave je treba temeljito prevetriti

ZAKAJ BOM NA REFERENDUMU GLASOVAL PROTI

Sem predstavnik WWF (World Wildlife Fund), svetovne organizacije za naravo, ki deluje v več kot 100 državah sveta. Sam se z varstvom in ohranjanjem narave ljubiteljsko ukvarjam že več kot 40, profesionalno pa več kot 30 let.

Na referendumu sem glasoval proti, ker predlagani zakon ni v duhu časa. V trenutku, ko si cela Evropa, pravzaprav cel razviti svet prizadeva za trajnostni in zeleni razvoj po pandemiji. Ko je večina že ugotovila, da je treba naš odnos do narave temeljito prevetriti. Ko Evropska Unija sprejema evropski zeleni dogovor ter si zastavlja cilje za ohranjanje narave in revitalizacijo 25.000 kilometrov rek. Ko so Združeni narodi razglasili to desetletje za desetletje obnove uničene narave, nas novi zakon o vodah od vsega tega oddaljuje.

Predlagani zakon uvaja načine ravnanja in upravljanja iz 19. stoletja, njegovi zagovorniki pa nas poskušajo prepričati, da bodo z njimi uspešno naslavljali težave 21. stoletja. Zato vas vse pozivam, da na referendumu tako kot jaz glasujete proti.