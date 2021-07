Naš standard je bil v letu osamosvojitve boljši, kot je trdil Janša

Slovenija je po podatkih OECD z 52 odstotkov avstrijskega standarda leta 1991 napredovala na današnjih 69 odstotkov

Janez Janša je spet zavajal

© arhiv Mladine

Predsednik vlade Janez Janša je 19. junija na kongresu SDS dejal, da si »pred tridesetimi leti si nismo mogli niti v sanjah predstavljati, da bo Slovenija leta 2021 že drugič kot polnopravna članica vodila svet Evropske unije, da bo dosegla skok v standardu, ko smo v tridesetih letih napredovali tam nekje od 27 odstotkov povprečnega avstrijskega standarda do 90 odstotkov evropskega povprečja«.

Pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) so v letnem pregledu gospodarskih kazalcev držav sicer opozorili na pomanjkljivosti merjenja BDP na prebivalca. Poudarili so predvsem, da ta kazalec ne pove, kako je BDP razporejen med prebivalstvom. Kot so pojasnili, se lahko denimo kljub rasti BDP na prebivalca povečuje delež revnih ljudi v državi.

Leta 1991 je slovenski BDP na prebivalca znašal 18,7 milijona dolarjev, kar pa je bilo skoraj 52 odstotkov tedanjega avstrijskega BDP. Izjava, da je Slovenija v tridesetih letih napredovala od 27 odstotkov povprečnega avstrijskega standarda, ne drži.

Po zadnjih podatkih OECD je slovenski BDP na prebivalca lani znašal 88 odstotkov evropskega povprečja, kar se ujema z izjavo premiera, da je Slovenija napredovala na 90 odstotkov povprečnega evropskega standarda.

Kako se je gibal slovenski BDP na prebivalca med letoma 1990 in 2020, si lahko preberete v neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.