Zaradi Janševih izjav na pogovor poklicali slovensko veleposlanico

Iransko zunanje ministrstvo je zaradi izjav premierja Janeza Janše, ki je na dogodku iranske diaspore pozval k preiskavi pokola v Iranu leta 1988, na pogovor poklicalo slovensko veleposlanico v Teheranu Kristino Radej, so sporočili z iranskega ministrstva. Obsodili so Janševo udeležbo na dogodku in njegove izjave ter zahtevali pojasnila.

Po udeležbi slovenskega premierja Janeza Janše na virtualnem srečanju "teroristične skupine MKO" je namestnik iranskega zunanjega ministra in generalni direktor oddelka ministrstva za Sredozemlje in Vzhodno Evropo na pogovor poklical slovensko veleposlanico v Teheranu Kristino Radej, je iransko zunanje ministrstvo zapisalo v sporočilu za javnost.

"Izrazil je močno nasprotovanje temu dejanju in neutemeljenim obtožbam na račun Irana ter ji vročil protestno noto," so sporočili.

Na srečanju so poudarili, da Iran obsoja virtualno prisotnost slovenskega premierja na "srečanju teroristične skupine, osovražene med velikim iranskim narodom". Obsodili so tudi premierjeve "napačne in nesmiselne izjave, ki so v nasprotju z diplomatskimi normami in vzdušjem v dvostranskih odnosih".

"Podpiranje terorističnih skupin je v nasprotju z ustanovno listino Združenih narodov, mednarodnimi načeli in vrednotami človekovih pravic ter je nesprejemljivo," so zapisali na iranskem ministrstvu.

Zahtevali so pojasnila slovenske vlade. Radej je sicer zagotovila, da bo nasprotovanje prenesla svoji državi, so dodali.

Slovenski premier Janez Janša je v soboto na dogodku Free Iran World Summit, ki ga vsako leto organizira iranska diaspora, pozval k neodvisni preiskavi pokola 30.000 političnih zapornikov v Iranu leta 1988. V videonagovoru je podprl vzpostavitev neodvisne komisije Združenih narodov o tem pokolu, h kateri je nedavno pozval preiskovalec ZN za človekove pravice v Iranu Džavaid Rehman.

Preiskovalna komisija je po Janševih besedah pomembna, da bi osvetlila pokol in pomagala družinam žrtev, da bi dosegle pravico. "To je še posebej pomembno v luči dejstva, da bo prihodnji predsednik Irana Ebrahim Raisi, ki ga organizacija Amnesty International zaradi njegove vloge v pokolu obtožuje zločinov proti človečnosti," je dodal premier trenutno predsedujoče države Svetu EU.