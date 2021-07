Protesti po umoru novinarja na paradi ponosa

Na tisoče državljank in državljanov Gruzije na ulicah zahteva odstop vlade

Na tisoče Gruzijcev se je včeraj zvečer odpravilo na ulice in zahtevalo odstop vlade. Jezo množice so sprožili napadi skrajnih desničarjev na številne novinarje, ki so nedavno spremljali protest proti načrtovani paradi ponosa. Televizijskega snemalca, ki je bil med napadenimi, so v nedeljo zjutraj našli mrtvega.

37-letnega Aleksandra Laškaravo, snemalca neodvisne televizijske postaje Pirveli, so včeraj zjutraj našli mrtvega v njegovi postelji. V ponedeljek ga je napadla nasilna tolpa protestnikov proti shodu LGBTQ+ in ga močno poškodovala, med drugim so mu zlomili več obraznih kosti, a točen vzrok smrti zaenkrat ni znan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ta dan so sicer nasprotniki pripadnikov LGBTQ+, ki so protestirali proti načrtovani paradi ponosa, napadli in poškodovali več kot 50 novinarjev, piše AFP. Med drugim so poročali o pretresih možganov, zlomljenih rokah in kemičnih opeklinah. Parado ponosa so nato zaradi varnostnih pomislekov odpovedali.

Zagovorniki pravic pripadnikov LGBTQ+ so nato za to nedeljo zvečer pozvali k protestu, na katerem se je pred poslopjem parlamenta v Tbilisiju zbralo kakih 8000 ljudi. Zahtevali so odstop premierja Iraklija Garibašvilija, saj naj bi on in njegova vladajoča stranka Gruzijske sanje s svojim podpihovanjem ozračje sovraštva v državi, dejansko omogočila nasilje pred tednom dni.

ZDA in Evropska unija sta ostro obsodili napade na novinarje in pozvali k sodnemu pregonu odgovornih zanj. Ostro so se odzvali tudi Novinarji brez meja (RSF), ki so gruzijske oblasti obtožili nevarne pasivnosti. Več vidnih gruzijskih televizijskih osebnosti in direktorjev je prav tako premierju in vlado pripisalo krivdo za orkestriranje napadov na novinarje.

Premier Garibašvili je v nedeljo obljubil hitro in temeljito preiskavo smrti Laškarova, ki jo je označil kot "neverjetno tragedijo", ter izrekel sožalje svojcem. Štiri moške, ki so snemalca napadli, so pred dnevi že aretirali, a televizija Pirveli je kritizirala ravnanje policije, saj ta ni aretirala še več kot 20 drugih napadalcev, čeprav je bila njihova identiteta znana.

Junija 2019 je policija poškodovala kakih 40 novinarjev, ki so pokrivali protivladni protest.

Garibašvili je že dlje časa tarča kritik opozicije in aktivistov za človekove pravice, ker se je že pred zadnjimi dogodki izrekel proti paradi ponosa, saj da je "nesprejemljiva za velik del gruzijske družbe". Kritiki stranki Gruzijske sanje očitajo taktično podporo homofobnim in nacionalističnim skupinam, ki med drugim pripravljajo proteste proti opozicijskim prozahodnim strankam.

iS5oAD_0FdI

jSS9efFbe2o