Zorčič prehitel Pahorja

Predsednik republike Borut Pahor po priljubljenosti padel na 3. mesto

Na lestvici priljubljenosti politikov že peti mesec vodi minister za zdravje Janez Poklukar. Z drugega mesta je predsednika republike Boruta Pahorja izrinil predsednik Državnega zbora (DZ) Igor Zorčič. Pahorju, ki je na tretjem mestu, sledijo minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, minister za zunanje zadeve Anže Logar ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

Največji skok meseca beleži koordinator Levice Luka Mesec, ki je tokrat na 11. mestu, največji padec pa notranji minister Aleš Hojs, ki je na 19. mestu. Pred njim je predsednik vlade Janez Janša, dvajseterico pa zaključuje minister za kulturo Vasko Simoniti.

Raziskavo je za uredništvo Dela izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 5. in 7. julijem na reprezentativnem vzorcu 710 prebivalcev Slovenije.

Predsednik DZ Zorčič je danes komentiral tudi rezultat referenduma, na katerem je proti vladni noveli zakona o vodah glasovalo kar 86 odstotkov državljank in državljanov. "Referendum je bil nekaj posebnega, volivci so se imeli prvič po dolgem času in po epidemiji možnost izreči o delu oblasti. Menim, da je bilo sporočilo zelo jasno," je v izjavi v DZ dejal Zorčič. Rezultat po njegovem mnenju kaže na to, da volivci niso zadovoljni ne s konkretnim zakonom ne z drugim delom vlade, "ki je velikokrat prežeto z aroganco, ki veje predvsem iz komunikacije, najbolj na Twitterju".

Da je na referendumu glasoval proti, je sicer javno razkril tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je dejal, da se je tako odločil po tem, ko se je posvetoval s svojimi svetovalci. Ob tem pa je previdno dodal, da s to potezo ni glasoval ne za vlado, ne proti njej.