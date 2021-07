Kubanski predsednik ZDA obtožil spodbujanja družbenega nemira v državi

"Položaj na Kubi in okrog nje pozorno spremljamo. Vpletanje v notranje zadeve suverene države od zunaj in drugi uničujoči ukrepi, ki spodbujajo destabilizacijo položaja na otoku, so za nas nedopustni," je dejala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova

Predsednik Kube Miguel Diaz-Canel je danes ZDA obtožil, da skušajo gospodarske zadušiti Kubo ter s tem povzročiti družbeni nemir v državi. Na Kubi so v nedeljo izbruhnili protivladni protesti. Protestnikom je sicer danes podporo izrazil ameriški predsednik Joe Biden.

Biden je sporočil, da ZDA stojijo ob strani Kubancem in njihovim glasnim pozivom k "svobodi in olajšanju od tragičnega pritiska pandemije in od desetletij zatiranja ter gospodarskega trpljenja".

"Kubanci pogumno uveljavljajo temeljne in univerzalne pravice. Te pravice, vključno s pravico do mirnega protesta in pravico do svobodnega odločanja o prihodnosti, je treba spoštovati. ZDA pozivamo kubanski režim, naj posluša ljudi in služi njihovim potrebam," je Bela hiša navedla Bidna.

t9bS82_-oA4

Miguel Diaz-Canel pa je na kubanski televiziji v neposrednem prenosu dejal, da se je njegova vlada skušala soočiti s številnimi težavami, ki jih povzročajo desetletja ameriških sankcij, ter jih preseči.

Kubanska državna televizija je protestnike kritizirala ter pokazala posnetke uničenih lokalov. Diaz-Canel je podpornike revolucije pozval, naj gredo na ulice, da preprečijo provokacije proti oblasti.

Kubanci so v nedeljo v Havani in v drugih mestih protestirali proti pomanjkanju in poslabšanju položaja glede pandemije koronavirusa. Opozicija je navedla, da je šlo za enega od večjih protestov, odkar je Kuba v 50. letih prejšnjega stoletja postala komunistična država.

Rusija je medtem opozorila, da je vmešavanje v kubanske notranje zadeve od zunaj nedopustno. "Položaj na Kubi in okrog nje pozorno spremljamo. Vpletanje v notranje zadeve suverene države od zunaj in drugi uničujoči ukrepi, ki spodbujajo destabilizacijo položaja na otoku, so za nas nedopustni," je dejala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

S8mmBgf8P8Q

AVLbjw_kp3U