Proti tretjemu odmerku Pfizerjevega cepiva

Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) in Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) menita, da tretji odmerek cepiva Pfizer za zdaj ni potreben

Ministrstvo za zdravje ZDA je po sestanku vladnih strokovnjakov s predstavniki podjetja Pfizer sporočilo, da tretji odmerek cepiva proti covidu-19 trenutno ni potreben.

Pfizer je prejšnji teden napovedal, da bo Upravo za hrano in zdravila (FDA) zaprosil za odobritev tretjega odmerka svojega cepiva proti covidu-19. FDA in Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) sta odgovorila, da tretji odmerek za zdaj ni potreben.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v ponedeljek poudarila, da številni po svetu še vedno čakajo na prvi ali drugi odmerek cepiva, zagotavljanje cepiva revnim državam pa bi morala biti prioriteta.

Ministrstvo za zdravje ZDA je po sestanku s Pfizerjem sporočilo, da v tem trenutku cepljeni Američani ne potrebujejo tretjega odmerka. Pfizer je sporočil le, da je bil sestanek produktiven, kmalu pa bodo objavili več podatkov.

"Cepiva zagotavljajo visoko stopnjo zaščite. Vlada bo pripravljena na tretji odmerek, če in ko bo znanost pokazala, da je potreben. Priporočilo FDA in CDC bo prišlo šele po temeljitem pregledu. Uradniki bodo še naprej spremljali podatke in javnost o vsem pravočasno obvestili," je sporočilo ministrstvo.

