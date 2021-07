Nevzdržna pravila samoizolacije

Organizatorji festivalov v Veliki Britaniji opozarjajo, da lahko pravila njihovo osebje prisilijo v to, da izbrišejo aplikacijo za sledenje

Organizatorji festivalov v Veliki Britaniji opozarjajo na nevzdržna pravila samoizolacije, ki se jih morajo držati. Opozarjajo, da lahko pravila njihovo osebje prisilijo v to, da izbrišejo aplikacijo za sledenje britanskega nacionalnega zdravstvenega sistema (NHS). Vlado so pozvali, naj pravila spremeni, saj le-ta že povzročajo kadrovske težave.

Kot poroča britanski The Guardian, je ustanovitelj festivala Latitude Melvin Benn napovedal eksplozijo kulture v prihajajočih dveh mesecih, ko se bodo vrnili nekateri festivali. Med testnimi dogodki vlade je tudi festival Latitude, ki se začenja 22. julija. A hkrati je opozoril na posledice za vlado, če ta ne spremeni pravil samoizolacije. "Zelo verjetno je, da bodo ljudje izključili NHS aplikacijo. Mislim, da se v vladi tega zavedajo," je dejal.

Z vlade so sporočili, da s 16. avgustom popolnoma cepljeni ljudje ne bodo več primorani v samoizolacijo po stiku z okuženim s covidom-19. Britanski minister za promet Grant Shapps pa je dejal, da bodo NHS aplikacijo prilagodili, da ne bo več tako občutljiva na stike.

Generalni direktor Združenja neodvisnih festivalov (AIF) Paul Reed je dejal, da tudi če umaknejo pravila samoizolacije za popolnoma cepljene, bodo ostali problemi za festivalsko osebje, saj večini še ni bil ponujen drugi odmerek.

"Težava je, da, ne glede na zahteve po testih in sledenju, ob udeležbi na dogodkih osebju lahko aplikacija zabrni. To pomeni, da bo mlajše, še ne dvakrat cepljeno osebje na festivalu moralo v samoizolacijo tudi po 16. avgustu," je dodal Reed. Po njegovih besedah lahko to zelo vpliva na delovanje letošnjih festivalov, prav tako pa so že prejeli poročila izvajalcev in upravljavcev prizorišč, ki so morali dela prekiniti zaradi pravil samoizolacije.

Soustanovitelj festivala Parklife Sacha Lord meni, da je sistem sledenja nevzdržen. Ne le, da se pojavljajo neskladnosti in zamude pri brnenju oziroma obvestilu aplikacije, ampak obstajajo tudi nejasnosti trajanja karantene in komu so postopki dejansko namenjeni. K temu pa niso pripomogle nelogične izjeme za delegate na vrhu G7 in tekmah Eura 2020.

Po Lordovih besedah bodo obstoječe razmere v sledečih petih tednih pomenile nevzdržen pritisk na sektor. Veliko prizorišč se bo moralo začasno zapreti in to prav v času, ko si resnično želijo odprtja. Predvideva, da bo veliko dogodkov odpovedanih prav zaradi pomanjkanja osebja.

Benn je izpostavil tudi "kulturni vakuum", saj bodo denimo na festivalu Latitude večinoma le britanski in irski izvajalci, ker ameriških niso povabili k sodelovanju zaradi pričakovanih težav s karanteno, še navaja The Guardian.