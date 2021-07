Grožnje zoper poslance zdaj obravnavajo kriminalisti

V tem in preteklem tednu so na policiji obravnavali več ponižujočih ravnanj in groženj, ki so jih bili deležni poslanci

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je napade označil kot nedopustne, v petek je sklical tudi posvet z vodji poslanskih skupin, na katerem so se poenotili, da je treba režim varovanja "v tem delu nekoliko spremeniti in izboljšati"

© Borut Krajnc

Z ljubljanske policijske uprave, kjer so v tem in preteklem tednu obravnavali več groženj, ki so jih bili deležni poslanci Državnega zbora (DZ), so sporočili, da je primere v obravnavo prevzela kriminalistična policija. Policisti pa so okrepili tudi varovanje okolice DZ in njihovih zaposlenih.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na ljubljanski policijski upravi, so ugotovili, da je bilo tovrstnih dejanj zoper poslance več, kot jih je bilo v začetku naznanjenih in prijavljenih.

"Številčnost kaže, da ni šlo za posamezne naključne izraze nezadovoljstva ljudi nad predstavniki zakonodajne oblasti," so zapisali. Dodali so še, da okoliščine kažejo tudi na to, "da se je poskušalo vplivati na njihovo izvajanje funkcije poslanca pri sprejemanju zakonov".

Tako je, kot so navedli, glede na družbeno nevarnost, intenziteto napadov, pritiskov in žaljivih ravnanj primere v obravnavo prevzela kriminalistična policija. Policija pa je izvedla tudi več ukrepov za zaščito varovanih oseb in okrepila varovanje okolice DZ ter njihovih zaposlenih.

Ob tem so pri policiji še zapisali, da spoštujejo in varujejo pravico javnega izražanja mnenj, vendar ob tem pozivajo, da "ljudje to delajo dostojno in s tem ne posegajo v pravice drugih".

Po poročanju nekaterih medijev so bili poslanci nasilja deležni prejšnji teden, po sprejetju zakona o nalezljivih boleznih. Predsednik DZ Igor Zorčič je napade označil kot nedopustne, v petek je sklical tudi posvet z vodji poslanskih skupin, na katerem so se poenotili, da je treba režim varovanja "v tem delu nekoliko spremeniti in izboljšati". Omenil je tudi možnost vložitve kazenske ovadbe.