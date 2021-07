Opravičilo zaradi prezgodnjega sproščanja omejitvenih ukrepov

Nizozemski premier Mark Rutte je priznal, da je vlada ravnala napačno s hitrim sproščanjem omejitvenih ukrepov ob koncu junija. Ob porastu števila okužb z novim koronavirusom se je državljanom tudi opravičil, poroča portal Politico.

"Kar smo mislili, da je možno v praksi, se je vseeno izkazalo za napačno," je povedal Rutte. "Narobe smo se odločili, to obžalujemo in se opravičujemo," je dodal.

Rutte se je opravičil tudi za slabo novinarsko konferenco v petek, ko sta skupaj z ministrom za zdravje Hugom de Jongejem zavrnila kritiko, da je vlada prehitro sprostila ukrepe. Takrat sta vztrajala, da je bila odločitev odgovorna glede na podatke, ki jih je imela vlada s strani strokovnjakov. Včeraj pa je Rutte pojasnil, da so ju novinarji dobili nepripravljena, saj sta bila v mislih že pri novih ukrepih.

Nizozemska je pretekli konec tedna uvedla nove ukrepe za zajezitev epidemije novega koronavirusa. Od sobote so znova zaprti nočni klubi, pubi in restavracije pa lahko strežejo le za mizami. Dnevno v državi potrdijo po več tisoč novih okužb, še pred dvema tednoma so jih po nekaj sto.