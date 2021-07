Po napovedi zaostritve ukrepov zabeležili 900.000 prijav na cepljenje

S prvim odmerkom cepiva proti covidu je bilo v Franciji doslej cepljenih okoli 35,5 milijona ljudi, kar je nekaj več kot polovica prebivalcev. V zadnjih tednih se je cepljenje upočasnilo.

Po ponedeljkovi napovedi francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da bodo za tiste, ki niso cepljeni proti covidu-19, zaostrili omejitve, se je na cepljenje prijavilo več kot 900.000 Francozov. Med njimi je 65 odstotkov mlajših od 35 let.

"Sinoči smo samo v nekaj minutah po predsednikovem govoru zabeležili skoraj 7,5 milijona obiskov, kar je rekordna obiskanost. 900.000 Francozov se je prijavilo na cepljenje," je davi za francosko televizijo BFMTV povedal vodja spletne strani Doctolib Stanislas Niox-Chateau.

Vodja spletne strani, prek katere se lahko Francozi prijavijo na cepljenje, je povedal, da so kmalu po 20. uri, ko je imel Macron nagovor, zabeležili po 20.000 prijav na minuto, kar je absolutni rekord od začetka kampanje cepljenja. To se je nadaljevalo ponoči in še danes zjutraj, je še dejal.

Pojasnil je, da bo 926.000 Francozov, ki so se prijavili v ponedeljek zvečer, v celoti cepljenih do sredine oziroma konca avgusta.

Med v ponedeljek prijavljenimi je bilo 65 odstotkov mlajših od 35 let, je še povedal Niox-Chateau. Takšen delež mladih beležijo že nekaj tednov, saj je med starejšimi cepljenih več kot 80 odstotkov ljudi.

Zanimanje za cepljenje se je okrepilo, potem ko je Macron v televizijskem nagovoru napovedal, da bo od avgusta potrdilo o cepljenju proti covidu ali negativnem testu na koronavirus obvezno tudi za vstop v restavracije, gledališča, kinodvorane in druge javne prostore ter sredstva javnega prevoza. Od jeseni bodo sicer v Franciji testi na novi koronavirus plačljivi razen v primeru zdravniške napotnice.

Za vse, ki delajo v zdravstvenih ustanovah, ter za tiste, ki prihajajo v stik z ranljivimi skupinami, pa bo cepljenje proti covidu-19 obvezno. Cepiti se morajo do 15. septembra.

Vlada je bila na družbenih omrežjih deležna kritik, da želi ljudi s temi ukrepi prisiliti v cepljenje. Zdravstveni minister Olivier Veran je v odzivu dejal, da pri potrdilu o cepljenju ali negativnem testu ne gre za "sankcijo ali izsiljevanje". "Potrdilo vam olajša življenje," je poudaril in dodal, da se želi vlada za vsako ceno izogniti ponovni ustavitvi javnega življenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Beležijo pa hiter porast okužb. V zadnjih dneh je naraslo na več kot 4000 novih okužb na dan, kar je predvsem posledica koronavirusne različice delta.

