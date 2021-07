»Ko bomo imeli 46 glasov, se bomo lahko pogovarjali drugače«

Opozicija naj bi danes preučila možnost ponovne vložitve konstruktivne nezaupnice

Tanja Fajon (SD), Marjan Šarec (LMŠ), Luka Mesec (Levica) in Alenka Bratušek (SAB)

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB po močnem referendumskem porazu vlade in nekaterih drugih odločitvah v parlamentu preigravajo možnosti za čim prejšnji odhod vlade Janeza Janše. Na današnjem sicer rednem srečanju naj bi preučile tudi možnost ponovne vložitve konstruktivne nezaupnice, a so pri tem za zdaj razmeroma previdne.

Po odločni zavrnitvi novele zakona o vodah na nedeljskem referendumu ter zahtevi DS za ponovno glasovanje o noveli zakona o nalezljivih boleznih ponovno zaznavajo trenutek, ko bi morda lahko dosegle odhod vlade Janeza Janše.

A so previdne. Predsednik LMŠ Marjan Šarec je v torek spomnil, da se glede razmerja sil v DZ ni še nič zgodilo. "Ko bomo imeli 46 glasov, se bomo lahko pogovarjali drugače. Dokler DeSUS ne pokaže namere, da bi bil opozicija, se težko pogovarjamo," je pojasnil. Če ne bodo imeli 46 poslanskih podpisov, v ponoven poskus konstruktivne nezaupnice ne bodo šli, je zatrdil.

Po njegovem mnenju bo glasovanje o kandidatu za ministra za digitalno preobrazbo Marku Borisu Andrijaniču ter ponovno glasovanje o noveli zakona o nalezljivih boleznih priložnost, da ugotovijo, koliko glasov ima opozicija. Šele zatem lahko po njegovi oceni govorijo o tem, kdo bi bil kandidat za novega predsednika vlade.

Po besedah vodje poslancev SD Matjaža Hana imajo vse štiri opozicijske stranke predsednike, ki so sposobni voditi vlado. Tudi vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper je v torek dejala, da informacije o tem, kdo bi lahko bil kandidat za novega predsednika vlade, nima. Po njenih besedah bo pomembno le to, kdo bo lahko dobil dovolj glasov.

Današnjega sestanka se sicer ne bo udeležil predsednik DeSUS Ljubo Jasnič.