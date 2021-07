Po novem vstop v Slovenijo za večino le s potrdili PCT

Oseba, ki ne predloži dokazil, bo morala v desetdnevno karanteno

Mejni prehod Dragonja

V Sloveniji bo v četrtek začel veljati nov odlok o prehajanju meje, ki ukinja seznam držav in izenačuje pogoje za vstop v državo. Po novem bodo morali potniki predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju (PCT). To bo veljalo tudi za tranzitne potnike, saj ostajata le še dve izjemi, pri katerih dokazilo ne bo nujno. Odlok bo predvidoma veljal do vključno 23. julija.

Vlada je prejšnji teden sprejela odločitev, da bo od četrtka dalje možen vstop v državo vsem, ki bodo predložili dokazilo o negativnem PCR ali hitrem testu na novi koronavirusom, pri čemer PCR ne sme biti starejši od 72 ur, hitri test pa 48 ur. Veljala bodo tudi potrdila o prebolelosti, ki niso starejša od šest mesecev, potrdila o cepljenju proti covidu-19 in potrdila o cepljenju za prebolevnike. Pristojni organi bodo za ustreznost pogojev PCT upoštevali tudi evropsko digitalno covidno potrdilo ter tovrstna potrdila tretjih držav, ki pa morajo imeti enake podatke kot evropsko potrdilo in biti izdana v angleščini.

Oseba, ki ne predloži dokazil, bo morala v desetdnevno karanteno. Tujcu brez prebivališča v Sloveniji se vstop v državo dovoli, a se ga napoti v karanteno, če dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer mu vstopa v Sloveniji ne bodo dovolili. Karantena se lahko prekine peti dan z negativnim testom PCR.

Vlada je zelo okrnila seznam izjem, za katere je možno prehajanje meje brez dokazil. Po novem bo to dovoljeno mlajšim od 15 let, ki potujejo v spremstvu odraslih, ter dvolastnikom ali najemnikom zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje. Med izjemami tako med drugim ni več tranzitnih potnikov ali dnevnih migrantov.

Zaradi odloka, ki predvideva manj izjem, je poslanka SD Meira Hot ta teden že vložila poslansko pobudo vladi, v kateri predlaga uvrstitev dodatnih izjem na seznam. Med drugim bi po njenem morali med izjeme uvrstiti dnevne migrante. "Nikakor ne razumem, da vlada namesto, da bi iskala rešitve, da dnevnim migrantom pomaga in jim omogoči normalne, bolj življenjske pogoje za prehod meje, dela vse, da jim prehajanje meje zgolj otežuje," je zapisala v pobudi.

Dodatno je še predlagala, da bi na mejnih prehodih slovenske Istre in na drugih obmejnih območjih z večjim številom prehodov dnevnih migrantov vzpostavili poseben vozni pas za dnevne migrante ter opravili razmislek o prekvalifikaciji določenih mejnih prehodov v maloobmejne, da bi tako dnevnim migrantom omogoči lažji prehod meja.