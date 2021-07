Minister glavno zdravstveno inšpektorico imenoval nezakonito

Nadzor inšpektorata za javni sektor je pokazal, da je minister za zdravje Janez Poklukar glavno zdravstveno inšpektorico imenoval nezakonito

Janez Poklukar

© Borut Krajnc

Minister za zdravje Janez Poklukar je glavno zdravstveno inšpektorico imenoval nezakonito, je pokazal nadzor inšpektorata za javni sektor, poroča časnik Delo. Poklukar je vladi že poslal novo ime za vršilca dolžnosti na to mesto. Konec junija pa je vlada v parlamentarno obravnavo poslala predlog spremembe zakona o zdravstveni inšpekciji.

Inšpektorat za javni sektor je nadzor opravil po tistem, ko je prejel prijavo zaradi domnevnih nepravilnosti pri imenovanju glavne zdravstvene inšpektorice Eve Kompan. Slednja mora tako po poročanju Dela po treh mesecih prenehati opravljati delo.

Iz inšpekcijskega zapisnika, ki so ga na Delu pridobili neuradno, je razvidno, da je minister Kompanovo na mesto glavne inšpektorice imenoval dan po tistem, ko je s tega mesta odpoklical Darka Mehikića.

Pri nadzoru so po neuradnih informacijah Dela ugotovili, da Kompan za to mesto ni imela prave izobrazbe. Po izobrazbi namreč ni zdravnica, kot zahteva zakon, temveč diplomirana pravnica z opravljenim pravosodnim izpitom. Do nepravilnosti naj bi prav tako prišlo pri postopku imenovanja. Minister namreč ni izpeljal natečajnega postopka, pač pa je Kompanovo na mesto vodje inšpektorata imenoval po svojem pooblastilu, "pri čemer je minister del nalog glavnega zdravstvenega inšpektorja zadržal zase".

Ob tem so Delu z ministrstva za zdravje na vprašanje, ali zdravstveni inšpektorat deluje in kdo ga vodi, odgovorili, da so upoštevali izdano odločbo inšpektorata in na vlado oddali gradivo za imenovanje vršilca dolžnosti glavnega zdravstvenega inšpektorja. "Ker je gradivo v vladni proceduri, bodo javnost seznanili z imenom po potrditvi na seji vlade," so še dodali.

Vlada je sicer že konec junija predlagala poenotenje pogojev za imenovanje glavnega zdravstvenega inšpektorja z zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Tako so predlagali črtanje določila v zakonu o zdravstveni inšpekciji, po katerem se na mesto glavnega zdravstvenega inšpektorja imenuje zdravnik-specialist preventivnih zdravstvenih dejavnosti, ki ima vsaj 11 let delovnih izkušenj.