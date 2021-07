Tudi v Sloveniji kmalu elektronske osebne izkaznice z biometričnimi podatki

Po sprejemu ustrezne zakonodaje ter podpisu sporazuma pristojnih ministrstev in ZZZS, jih bodo začeli izdajati v začetku prihodnjega leta

© Wikipedia

Elektronske osebne izkaznice z biometričnimi podatki in dodatnimi elementi za sodobno e-poslovanje bodo po sprejemu ustrezne zakonodaje ter podpisu sporazuma pristojnih ministrstev in ZZZS začeli izdajati v začetku prihodnjega leta. S tem stare izkaznice ne bodo nehale veljati, izdaja novih pa bo predvidoma prinesla nekaj evrov višje stroške.

Sporazum o sodelovanju na področju skupnega naročanja, izdelave in personalizacije osebnih izkaznic ter uporabe osebnih izkaznic za dokazovanje lastnosti zavarovane osebe v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja so danes podpisali minister za notranje zadeve Aleš Hojs, minister za javno upravo Boštjan Koritnik in generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Tatjana Mlakar.

Po Koritnikovi oceni so s podpisom sporazuma naredili velik korak naprej v poenostavitev poslovanja tako za državljane kot za institucije, v katerih je potrebna osebna identifikacija. "Nenazadnje gre tudi za velik korak naprej v smeri sodobnih, digitaliziranih storitev, ki so varne in zanesljive," je še ocenil.

Pravno podlago za izdajo nove osebne izkaznice prinašata zakon o osebni izkaznici ter zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki ga je DZ sprejel v torek. Prvi prinaša pravno podlago za izkaznico z biometričnimi podatki, drugi pa omogoča, da bo osebna izkaznica postala nosilec digitalnega potrdila za elektronski podpis.

"Uporabniki elektronskih storitev bodo imeli na enem dokumentu vse potrebno za njihovo identifikacijo v fizičnem in v elektronskem svetu, lahko jo bodo uporabljali tudi za elektronsko podpisovanje," je povzel Koritnik. Poleg tega bo s to novo osebno izkaznico Slovenija priglasila shemo elektronske identifikacije za čezmejno poslovanje, s čimer bo državljanom omogočeno čezmejno elektronsko poslovanje v postopkih, ki zahtevajo najvišjo raven zanesljivosti.

"Uporabniki elektronskih storitev bodo imeli na enem dokumentu vse potrebno za njihovo identifikacijo v fizičnem in v elektronskem svetu, lahko jo bodo uporabljali tudi za elektronsko podpisovanje."



Boštjan Koritnik,

minister za javno upravo

Poleg tega bo nova osebna izkaznica lahko delovala tudi kot kartica zdravstvenega zavarovanja. "Zavarovana oseba se bo z novo osebno izkaznico lahko identificirala in dokazovala veljavnost svojega zdravstvenega zavarovanja ob obisku zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev. Kartica zdravstvenega zavarovanja tako ne bo več edini dokument za takšno identifikacijo zavarovane osebe," je pojasnila Mlakar. Predvidoma bo to mogoče avgusta prihodnje leto.

ZZZS bo sicer še naprej izdajal kartice zdravstvenega zavarovanja. Osebna izkaznica namreč ni obvezni dokument, prav tako je ne izdajajo tujcem.

Kot je napovedal Hojs, bo javno naročilo za izdelavo elektronskih izkaznic objavljeno v prihodnjih dneh. Okvirni rok, ki je trenutno v razpisni dokumentaciji določen za oddajo ponudbe, je konec avgusta. "Računamo, da bi v začetku septembra imeli v hiši veljavne ponudbe, da bi jih relativno hitro analizirali, ovrednotili in v septembru delo že oddali," je dejal v izjavi za medije po podpisu sporazuma.