Nove aretacije bivših sodelavcev pokojnega Bandića

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je danes potrdil, da so prijeli pet oseb zaradi suma korupcije

Hrvaška policija je danes prav tako objavila, da so v sodelovanju z Uskokom prijeli pet oseb na območjih Dubrovnika, Zagreba in Reke.

Policisti so davi prijeli Šegota in preiskali njegovo stanovanje v Dubrovniku. Peljejo ga proti Zagrebu, kjer bodo prav tako preiskali njegov dom, je za regionalno televizijo N1 potrdil odvetnik prijetega Vladimir Terešak. Kot je dodal, poteka preiskava pisarn v podjetju mestna pokopališča Zagreb, ki je podružnica javnega mestnega podjetja Zagrebački holding, a se to ne nanaša na Šegoto, saj ta ni več direktor v tem podjetju.

Policisti naj bi preiskovali pisarno pomočnika za pravne posle Draga Pleša, je poročala hrvaška komercialna televizija RTL na svoji spletni strani, ki je tudi prva objavila novico o novih aretacijah nekdanjih Bandićevih sodelavcev. Dodaja, da Pleša danes ni prišel v službo, zato RTL ugiba, da so verjetno prijeli tudi njega.

Med prijetimi so domnevno tudi zaposleni v zemljiškoknjižnem oddelku enega od sodišč, ki jih sumijo podkupovanja, piše Večernji list na svoji spletni strani.

Šegota je širši hrvaški javnosti znan zaradi afere z javnim razpisom o dolgoročnem oddajanju v najem lokacij za prodajanje rož ob zagrebškem pokopališču Mirogoj. Na razpisu, ki je potekal štiri dni, so zmagala štiri različna podjetja, ki so bila ustanovljena tik pred razpisom, nato pa so vsa štiri prepustila svoje poslovanje podjetju, ki je v lasti ene same osebe, so lani poročali hrvaški mediji.

Šegota je po izbruhu afere odstopil in se zaposlil v drugi podružnici Zagrebačkega holdinga, Zagrebparking. Je tudi viden član politične stranke Bandić Milan 365 - Stranka dela in solidarnosti, ki jo je do svoje smrti februarja letos vodil pokojni zagrebški župan.

Hrvaška policija je v minulih nekaj tednih v petih ločenih preiskavah o malverzacijah pri delu mestne uprave v času župana Bandića prijela približno 20 ljudi. Najbolj je odmevala aretacija direktorja hrvaške radiotelevizije (HRT) Kazimirja Bačića, ki naj bi lani Bandiću osebno prinesel 50.000 evrov, da bi mu odobril dovoljenje za izgradnjo poslovno-stanovanjskega kompleksa na območju nekdanje tovarne žarnic v Zagrebu.

Proti Bandiću in vrsti njegovih sodelavcev so v preteklih letih sprožili več pravosodnih postopkov zaradi domnevne korupcije. Nekateri postopki proti bivšim Bandićevim sodelavcem se nadaljujejo tudi po smrti dolgoletnega župana.