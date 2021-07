»Če bomo zbrali 46 poslanskih podpisov, bomo ponovno vložili konstruktivno nezaupnico«

Če bodo v opoziciji zbrali 46 poslanskih podpisov, bodo ponovno vložili konstruktivno nezaupnico, je po srečanju vodij SD, LMŠ, Levice, SAB in poslancev NeP povedala predsednica SD Tanja Fajon. Kdo bi bil kandidat za predsednika vlade, ni znano. Ključna pa je odločitev DeSUS in glasovanja DZ ta teden o štirih pomembnih odločitvah, je poudarila.

Večji del opozicije je danes na sicer rednem sestanku razpravljal o nadaljnjih korakih, ki bi pripeljali do čim prejšnjega odhoda vlade Janeza Janše. Po tistem, ko so bili februarja neuspešni s konstruktivno nezaupnico in kandidatom za predsednika vlade Karlom Erjavcem, jih je zdaj ponovno spodbudil nedeljski močan poraz vlade na referendumu o noveli zakona o vodah.

Za zdaj potrebnih 46 poslanskih glasov za uspeh nezaupnice vladi nimajo, največ upanj pa ponovno polagajo v poslance DeSUS.

Opozicija izpostavlja pomen glasovanj o štirih pomembnih odločitvah v DZ ta teden, med drugim o zakonu o demografskem skladu, ki mu prav tako grozi referendum, ter ponovno odločanje o noveli zakona o nalezljivih boleznih. Fajonova je kot najpomembnejše navedla za petek predvideno odločanje o kandidatu za ministra za digitalno preobrazbo Marku Borisu Andrijaniču.

Izpostavila je zlasti glasove DeSUS, ki naj se odloči, na kateri strani je. Po njenih besedah namreč ni dovolj, da so poslanci DeSUS vzdržani, pričakovanja so, da so proti. Predsednica SD je sicer povedala, da se osebno ni pogovarjala z DeSUS, se bo pa z novim predsednikom te stranke Ljubom Jasničem sestala v petek.

V večjem delu opozicije so po njenih besedah glede vseh glasovanj zelo usklajeni, prav tako glede možnosti in potez vnaprej. Vsi si želijo zamenjave vlade, je dejala Fajonova in ponovila, da je bilo nedeljsko sporočilo na referendumu zelo pomembno. "Rezultat je bil izjemno nezaupanje za vlado in obenem sporočilo, da predsednik vlade, ki ima tako veliko nezaupanje, ne more uspešno voditi države," je poudarila.

Fajonova upa, da bodo po tem tednu, ko bodo ključna glasovanja v DZ, morda uspeli zbrati tudi nujnih 46 poslanskih podpisov za konstruktivno nezaupnico.

Kdo bi bil kandidat za novega predsednika vlade, je po njenih besedah stvar dogovora. Ponovila je, da so v SD, če bodo imeli 46 poslanskih podpisov, pripravljeni na to. "A pripravljen je lahko kdorkoli med nami, ki bo pokazal ta interes in ambicijo," je dodala.

Ne govorijo pa po njenih trditvah o možnosti, da bi bil kandidat za predsednika vlade nekdo drug iz SD, in ne ona, če bi se dogovorili, da ta kandidatura pripada njihovi stranki. Po besedah Fajonove so trenutno prvaki strank tisti, ki so v kondiciji in se pogovarjajo o tem, da bi prevzeli vodstvo pri vlaganju konstruktivne nezaupnice.

Obenem ni konkretno odgovorila na vprašanje, ali želijo s konstruktivno nezaupnico oblikovati novo vlado ali le odstaviti Janšo in iti takoj na predčasne volitve. Vse je po njenih besedah stvar dogovora. "Bistveno je, da smo v opoziciji usklajeni in se pogovarjamo, kaj vse je možno narediti za zamenjavo vlade, da izkoristimo vsa sredstva in sprejmemo politično iniciativo. Socialni demokrati smo to pokazali po rezultatu referenduma v nedeljo. To je naša odgovornost," je dejala.

Drugi udeleženci današnjega opozicijskega srečanja izjav niso dali.