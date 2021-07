Pahor, Kluge in Poklukar pozvali k cepljenju in opozorili na hitro širjenje delta različice

"Do konca avgusta bo delta različica v tem prostoru prevladovala," je dejal regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge

Predsednik republike Borut Pahor, regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge in minister za zdravje Janez Poklukar so danes poudarili pomembnost cepljenja, predvsem zaradi ponovnega porasta okužb z novim koronavirusom. V luči tega so opozorili na hitro širjenje delta različice novega koronavirusa.

Poklukar je pojasnil, da je delta različica covida-19 v Sloveniji v zadnjem tednu pomembno porasla, saj so v tem obdobju zabeležili 66 takšnih primerov. "Vsi bomo morali prispevati, da bo tudi jesen lepa," je poudaril. Dodal je, da je cepljenje poleg pitne vode najpomembnejši javnozdravstveni ukrep.

Dodal je, da je celoten zdravstveni sistem v Sloveniji v času epidemije pokazal, da se je sposoben odzivati na krize. "Še posebej je treba izpostaviti njegovo organizacijo in koordinacijo, ki sta bili izvedeni v času epidemije," je pojasnil. Ob tem je poudaril, da je epidemija kljub temu pokazala, da Slovenija, EU in cel svet za stabilnejšo prihodnost potrebujejo bolj odporne zdravstvene sisteme.

Kluge pa je opozoril, da so po enajsttedenskem obdobju upadanja okužb v panevropskem prostoru te spet začele naraščati. Kot razloge za ponoven porast je navedel delta različico virusa, ki se hitro širi, sproščanje zaščitnih ukrepov in prepočasno napredovanje s cepljenjem. "Do konca avgusta bo delta različica v tem prostoru prevladovala," je napovedal. "Sedaj smo prišli do kritičnega trenutka, kjer se moramo učiti iz izkušenj in spoznanj iz lanskega leta. Na voljo imamo zgolj majhno priložnost, da se izognemo ponovnemu poslabšanju situacije," je poudaril.

Spomnil je, da je razlika med prejšnjim in letošnjim letom velika, saj je letos na voljo več zelo dobrih cepiv, s katerimi se da ustaviti pandemijo. "Ponavadi razvoj cepiva traja od pet do deset let, tokrat pa smo zgolj v enem letu uspeli zagotoviti več kakovostnih cepiv," je pojasnil. Dodal je, da se je pri tem EU kot celota odlično odrezala s skupnim nabavnim sistemom cepiv.

V imenu WHO se je zahvalil tudi vsem zdravstvenim delavcem tako kot v Sloveniji kot v Evropi, njihov prispevek k obvladovanju pandemije pa je označil za herojsko delo. Ob tem je dodal, da je cepljenje zdravstvenih delavcev glavna prioriteta, saj se lahko le na tak način pandemija tudi prekine. "Cepljenje zdravstvenih delavcev ima tri cilje. Zaščititi njih same, njihove paciente in njihove ljubljene ter preprečitev preobremenitve zdravstvenih sistemov," je pojasnil. "Tudi sam sem pred kratkim prejel drugi odmerek cepiva. Cepiva so varna in cepiva rešujejo življenja," je dodal.

Pohvalil je slovenski zdravstveni sistem kot celoto in njegovo spopadanje z epidemijo, še posebej mobilne cepilne enote. Slovenski vladi je čestital za zelo vključujočo kampanjo za cepljenje, ki je po njegovih besedah vključila tudi najbolj ranljive družbene skupine.

Tudi Pahor je pozval k cepljenju in opozoril, da je epidemijo možno obvladati. "Vemo, kako omejiti širitev okužb, in imamo cepivo. Nismo več nebogljeni in ni nam več treba živeti od upanja, da ne bo hudo. Odločitev je v naših rokah. S cepljenjem čim več ljudi lahko premagamo to nevarnost za javno zdravje in z brezskrbnostjo gledamo v jesen," je pojasnil.

"Pred boleznijo se ne moremo skriti, lahko izberemo le med njo in cepljenjem," je opozoril. Poudaril je, da imamo s cepljenjem dvajsetkrat manjšo možnost za težji potek bolezni in okoli petdesetkrat manjšo možnost za smrt. "Prosim, da en drugega spodbujamo pri premagovanju strahu in predsodkov pred cepljenjem ter se cepimo v največjem možnem številu," je povedal.

Regionalnega direktorja WHO za Evropo sta danes sprejela tudi predsednik DZ Igor Zorčič in predsednica parlamentarnega odbora za zdravstvo Anja Bah Žibert. Pandemija koronavirusa se je izkazala za globalni in hkrati lokalni izziv, zato potrebujemo lokalne rešitve, je povedal Kluge in ocenil, da "meje med državami ne bodo preprečile širjenja virusa, zato je potrebno upoštevati vse preventivne ukrepe".

Zorčič je delil stališče, da je cepljenje izjemno pomembno za učinkovito spopadanje z epidemijo in opozoril, da je potrebno zagotavljati zadostne količine cepiva. Sogovornika je seznanil z aktualno situacijo v državi, kjer je, tako Zorčič, prisotno nezaupanje v učinkovitost cepljenja. Bah Žibertova je ob tem izpostavila, da so med nasprotniki cepljenja v Sloveniji ljudje vseh generacij.

Zorčič je še dodal, da podpira širše sodelovanje nacionalnih parlamentov pri krepitvi zaupanja v cepljenje. Slovenija bo med predsedovanjem Svetu EU organizirala več srečanj, na katerih bo med drugim priložnost, da predstavniki parlamentov sprejmejo skupne dogovore in zaveze o učinkovitem spopadanju s pandemijo, so sporočili iz DZ.