»NSi novim zapiranjem javnega življenja ni naklonjena«

Obrambni minister in podpredsednik vlade je obvestil koalicijske partnerje, da NSi novim zapiranjem javnega življenja in omejevanja gospodarstva ni naklonjena

© Borut Krajnc

NSi novim zapiranjem javnega življenja in omejevanju gospodarstva ni naklonjena, energijo pa je po njihovem treba usmeriti v promocijo cepljenja, zagon gospodarstva in turizma ter v krepitev javnega zdravstvenega sistema. "Ker je cepiva dovolj, se z odgovornimi odločitvami vsakogar izmed nas lahko vrnemo v normalnost," poziva predsednik NSi Matej Tonin.

"Za nami je verjetno najtežje leto, kar smo jih kdaj koli doživeli," je na Facebooku zapisal Tonin. "Da smo lahko obvarovali življenja tisočih, smo žal morali žrtvovati velik del naše svobode. Zapirali smo gospodarstvo, z devetimi protikoronskimi paketi pomagali najbolj prizadetim, omejevali javno življenje, ker preprosto druge rešitve nismo imeli," se spominja.

"Da smo lahko obvarovali življenja tisočih, smo žal morali žrtvovati velik del naše svobode. Zapirali smo gospodarstvo, z devetimi protikoronskimi paketi pomagali najbolj prizadetim, omejevali javno življenje, ker preprosto druge rešitve nismo imeli."



Matej Tonin,

predsednik NSi

Ob tem ugotavlja, da je situacija danes drugačna, saj je cepiva proti covidu-19 dovolj in vsak lahko izbira, s katerim se želi cepiti. "Zdravniška stroka je enotna: cepivo nas učinkovito ščiti pred virusom, v primeru okužbe so simptomi blagi, resni stranski učinki pa izjemno redki. Vsak mora zato zopet prevzeti odgovornost za svoje zdravje," je pozval.

Spomnil je tudi na besede avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza izpred nekaj dni, da za konec epidemije covida-19 ne potrebujemo dodatnih zapiranj, ampak precepljenost in osebno odgovornost. Tonin, sicer tudi obrambni minister in podpredsednik vlade, je v ponedeljek tudi obvestil koalicijske partnerje, da NSi novim zapiranjem javnega življenja in omejevanja gospodarstva ni naklonjena.

"Danes je s prvim odmerkom cepljenih že 850.000 ljudi ter med 60 in 70 odstotkov pripadnikov različnih ranljivih skupin, zlasti starejših," je povzel Tonin.

V NSi zato menijo, da je treba vsem, ki so se že cepili, omogočiti čim bolj normalno življenje, ostale pa spodbuditi, da to storijo čim prej.