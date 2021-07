Tudi referendumski glasovi po pošti prepričljivo PROTI

Po pošti je glasovalo 661 volivcev, od tega 82,15 % (543 volivcev) PROTI. Predvidoma v ponedeljek bodo znani še izidi glasovanja po pošti iz tujine.

Utrinek s petkovega protivladnega protesta, na katerem so protestnice in protestniki ozaveščali tudi o pasteh vladne novele zakona o vodah

© Luka Dakskobler

Na nedeljskem referendumu o noveli zakona o vodah je v Sloveniji po pošti veljavno glasovalo 661 volivcev, od tega se je 82,15 odstotka oz. 543 volivcev izreklo proti uveljavitvi zakona. Po trenutnih podatkih DVK je novelo zakona zavrnilo 86,69 odstotka volivcev.

Volilne komisije volilnih enot so v sredo ugotovile izid glasovanja po pošti v Sloveniji, in sicer za tiste okrajne volilne komisije, ki niso smele ugotavljati izida, so danes sporočili iz Državne volilne komisije (DVK). Skupaj so našteli 704 take glasovnice, od tega jih je 33 prispelo prepozno, 10 pa je bilo neveljavnih.

Veljavnih glasovnic je bilo tako 661, od tega je 118 volivcev oz. 17,85 odstotka glasovalo za, 543 volivcev oz. 82,15 odstotka pa proti.

Na DVK so spomnili, da je na zadnjem referendumu o zakonu o drugem tiru leta 2018 po pošti v Sloveniji glasovalo 416 volivcev, na referendumu o isti zadevi leta 2017 209 volivcev in na predčasnih volitvah v državni zbor leta 2018 1559 volivcev.

Posodobljeni delni izid referenduma tako kaže, da je za novelo zakona o vodah glasovalo 104.173 volivcev oz. 13,31 odstotka vseh, ki so se udeležili glasovanja. Proti je bilo 678.400 volivcev oz. 86,69 odstotka. Oddanih je bilo 784.433 glasovnic, od tega 1860 neveljavnih in 782.573 veljavnih. Volilna udeležba je bila 46,19-odstotna.

Predvidoma v ponedeljek bodo znani še izidi glasovanja po pošti iz tujine.

Nedeljski referendum je potekal na pobudo Gibanja za pitno vodo. Po oceni gibanja bi zakon razširil možnost gradnje na priobalnih in vodnih zemljiščih, s tem pa poslabšal stanje voda in poplavno varnost.